Angelica Lozano dice que el actual sistema pensional en Colombia “no pensiona y está en rojo”

La congresista dijo que en Colombia es necesaria una reforma pensional por tres puntos que considera clave "cobertura, equidad y sostenibilidad" - crédito Colprensa.

En medio de la discusiones por la reforma pensional, la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano compartió en su cuenta de X los puntos por los cuales, según ella, una reforma pensional se torna necesaria en Colombia.

La reforma ha empezado a ser programada para debate, pero en la citación anterior, el pasado 28 de febrero, se aplazó para el próximo 6 de marzo, según lo declarado por el presidente del Senado Iván Name.

Las palabras de la congresista en su cuenta de X sobre la reforma pensional fueron las siguientes: “Aquí les cuento por qué el actual sistema pensional de Colombia no pensiona y está en rojo en tres indicadores clave: cobertura, equidad y sostenibilidad. Sí o sí se necesita una #reformapensional”.

Angélica Lozano dice porque es necesaria una reforma pensional en su opinión - crédito @AngelicaLozanoC

En cuanto a los tres indicadores que mencionó la senadora Lozano, se encuentra la cobertura. De acuerdo con Lozano, la posibilidad de acceder a una pensión en Colombia es casi comparable a un milagro, un privilegio que solo alcanza al cuarto más acomodado de la población adulta mayor, mientras que el segmento más vulnerable solo puede aspirar a un subsidio por parte de Colombia Mayor. Esta situación deja a la mitad de los adultos mayores en una completa vulnerabilidad, sin esperanza de recibir ingresos o aportes de ningún tipo, sumando un total de 3.5 millones de colombianos “desamparados”.

La congresista también destacó que únicamente el 27% de los colombianos logra acceder a una pensión, Lozano invita a reflexionar sobre la brecha que separa a Colombia de otros países de la región, como Uruguay, Ecuador y Perú, que ostentan porcentajes de cobertura pensional considerablemente más altos.

En el segundo punto que expuso la legisladora de Alianza Verde está la equidad, sobre lo que dijo: “Vamos a clasificar a los colombianos en cinco grupos iguales según su ingreso: el primero es el más pobre, el que menos recibe, aumentando por ingreso hasta llegar al quinto, el que más ingresos recibe, el que más patrimonio tiene. El 85% de los pensionados en Colombia están en el grupo 4 y 5, es decir, los que más tienen. Esto demuestra que el sistema beneficia a los que más plata tienen. Por ejemplo, la mayoría de las pensiones en Colombia son de un salario mínimo; la gente cotizó y ahorró, y el Estado le pone adicionalmente 233 millones de pesos para la vida de su pensión”.

En cuanto al tercer punto que tocó Lozano fue la sostenibilidad. Subrayó el compromiso adquirido con los trabajadores, quienes destinan el 16% de su ingreso bajo la promesa de que, al momento de retirarse, recibirán entre el 65% y el 80% de lo cotizado, conocido como tasa de reemplazo.

Este esquema sugiere un beneficio considerablemente alto en comparación con la inversión inicial, generando interrogantes sobre la facilidad y sostenibilidad de cumplir con estas expectativas en un entorno económico fluctuante. Además, resalta que todas las pensiones en el país, independientemente de su monto, reciben subsidios estatales, lo que representa una carga financiera significativa para el Estado.

Para contextualizar la magnitud del desafío que enfrenta el sistema pensional, Lozano compara los costos asociados con las pensiones actuales, relativamente limitadas en número, con otros gastos públicos críticos. Revela que el año pasado, el Estado colombiano invirtió 56 billones de pesos en cubrir las pensiones, una cifra que supera incluso lo destinado a cubrir necesidades fundamentales como la salud, la educación, y el saneamiento en los 1.100 municipios del país, los cuales sumaron un total de 53 billones de pesos.

Además la senadora añadió que: “Cambiar este sistema pensional, que no pensiona, que no funciona, veamos la reforma pensional; no perdamos la oportunidad. Vamos a analizarla con el mismo rigor, con los mismos tres criterios, a ver si mejora”.