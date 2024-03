Perfilador pensional: cómo funciona el simulador que le dice cómo le irá con la reforma pensional

Los trabajadores del país tendrán la posibilidad de conocer el impacto que tendrá la reforma pensional en la pensión que recibirán a futuro - crédito Jesús Áviles - Infobae

Los trabajadores del país tendrán la posibilidad de conocer el impacto que tendrá la reforma pensional en la pensión que recibirán a futuro gracias a un perfilador pensional que presentó la administradora de fondos de pensiones y de cesantías (AFP).

La Administradora de Fondos señaló que ofrece este instrumento explica los impactos que pudiera tener la nueva propuesta de sistema de protección a la vejez. El objetivo de esta es que las personas entiendan qué va a pasar con su pensión en caso de que la reforma sea aprobada en el Congreso de la República.

Por su parte, Protección mencionó que la herramienta fue diseñada para todas las personas, afiliadas o no, en caso de aprobarse la iniciativa legislativa. La herramienta toma en cuenta escenarios diferentes en los que las personas se ubicarían según sus características actuales y las condiciones que se establecieron en el proyecto presentado por el Gobierno nacional.

“En un momento crucial para el sistema, es imperativo que las personas estén plenamente informadas sobre las propuestas que están incluidas en el proyecto de reforma”, mencionó Angela Maya, líder del negocio de Ahorro de Protección.

Esta herramienta se construyó con las condiciones de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno nacional, incluyendo variables como: el umbral, semanas cotizadas, el tiempo de transición y otros elementos claves.

Este perfilador clasifica a las personas en diferentes escenarios en los que se ubicarían de acuerdo con la propuesta, brindando un panorama personalizado y comprensible. “La gran ventaja de proyectar el futuro pensional mediante las simulaciones es que proporciona a las personas la capacidad de tomar decisiones informadas y saber el impacto de estas”, añadió Maya.

Todos los colombianos pueden usar una herramienta de Protección para estar al tanto de su pensión - crédito ABC

Pasos para usar el perfilador

Debe ingresar a la página web: https://info.proteccion.com/perfilador-pensional Cuando ingresa al sitio, el perfilador le ayudará a comprender cómo se podrían ver impactadas si se aprueba el proyecto. Luego de completar un formulario, recibirá un correo electrónico en el que se explica cuál podría ser su situación pensional de acuerdo con lo incluido en el proyecto de reforma.

¿Cómo avanza el debate de la reforma pensional?

El trámite de la reforma pensional no avanzó durante la última semana de febrero en el Senado de la República. Tanto el 26 como el 27 de febrero, el segundo debate del proyecto no pasó de la votación de los impedimentos, pues en ambas jornadas se rompió el quórum y se suspendió la discusión.

La oposición al Gobierno celebró, mientras que desde el Gobierno han pedido que se dé la discusión, también hay sectores que advierten que habría intenciones de engavetar el proyecto.

Gustavo Petro se refirió al debate de la reforma pensional que avanza en el país - crédito Luisa González / Reuters

El presidente Petro, advirtió que, si el Congreso no aprueba sus reformas, el sistema de salud y el pensional se van a desplomar: “El sistema de salud y el pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate igual se van a caer y en esa medida me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país. Si el Congreso hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato y sin transición”.

Mientras que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, mandó un mensaje a los senadores pidiéndoles que cumplan su tarea, que “es debatir”. También advirtió que el Gobierno nacional está abierto a la discusión para sacar adelante el proyecto.

“Yo lo que estoy aquí es llamando y convocado para que, efectivamente, el Senado de la República cumpla su tarea y su tarea es debatir. El Gobierno está dispuesto, está preparado y estamos con toda voluntad y decisión para que, efectivamente, el país pueda escuchar los debates, las posiciones y, finalmente, podamos tener una reforma pensional que, como he dicho hasta el cansancio, la necesita el país”, mencionó la ministra a varios medios de comunicación.

También dijo que son más de 2.800.000 adultos mayores, “que no tienen un ingreso para vivir con dignidad, están pendientes de esta reforma y, desde luego, los colombianos y colombianas para poder dignificar su vejez”. E insistió en su llamado a los senadores: “Que hagan presencia y que vengamos a lo que nos toca a debatir y a presentarle propuestas al país”.