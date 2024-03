Yina Calderón furiosa con el hospital donde se encuentra su mamá: “Que falta de respeto”

La creadora de contenido se mostró molesta con el hospital en donde se encuentra su mamá internada en UCI - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La famosa creadora de contenido Yina Calderón ha pasado unos días difíciles, tal y como lo demuestran sus videos en las redes sociales por el estado de salud que enfrenta su mamá Merly Ome.

La empresaria huilense ha compartido con sus seguidores en la red social el avance de la salud de su progenitora, pero la también DJ dio malas noticias a su comunidad al revelar que los médicos le anunciaron que su mamá debía ingresar nuevamente a UCI, esta vez a la de adultos y no intermedia, en donde fue internada en un inicio.

Merly Ome, mamá de Yina Calderón fue trasladada a UCI en Pitalito Huila - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Amigos, la felicidad no duró dos minutos, se van a volver a llevar a mi mamá para la UCI y esta vez a la de adultos. Pero yo quiero que ustedes le manden buena energía para que ya en dos días vuelva estar en este cuarto”, dijo la influencer en medio de lágrimas a través de un video en el que se puede observar a su mamá también llorando por la situación.

La exparticipante de Protagonistas de nuestra tele se mostró molesta con el Hospital San Antonio, en Pitalito (Huila), en donde se encuentra internada su progenitora porque, según la DJ, el centro médico no debió haber sacado a su mamá de UCI intermedia y pasarla a una habitación por su delicado de salud actual. “Qué falta de respeto de este hospital”, escribió la creadora de contenido.

La DJ colombiana se mostró molesta con el personal médico del hospital por no informarle acerca del estado de salud de su madre - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Yo les digo que, de verdad, me parece una falta de respeto, porque tenían a mi mamá en la UCI y me la sacan, después me la hacen traer acá y ahorita llega un doctor que me dice que ella está muy mal, y que se la tienen que llevar para UCI adultos. Entonces, para qué hijueputas me la sacaron de la UCI intermedios, me hubieran dicho cuando estaba allá que mi mamá tenía líquidos en los pulmones y no ponernos en estas”, agregó la creadora de contenido.

La tristeza invadió a la creadora de contenido con la noticia que le dio profesional en medicina que atiende a su madre, horas antes la colombiana se encontraba feliz porque su mamá, Merly Ome, la habían sacado de UCI: “Esperemos que esta señora ya me la pueda llevar para la casa este fin de semana, que ya esté mejor”, había expresado la huilense antes de que su progenitora entrara nuevamente a cuidados intensivos.

La mamá de la influencer dio un mensaje a sus seguidores para cuiden de su salud - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La mamá de la DJ huilense aprovechó la vista de su hija para enviarle un mensaje a los seguidores de la creadora de contenido, quienes han estado atentos en las redes sociales a la salud de la señora Merly Ome: “Hola, amiguitos ¿cómo están? Les cuento que yo pensé que me iba a morir de verdad (...) me agravé por el dengue, por favor cuídense mire que estuve tres días en UCI y acabo de salir para la habitación, en donde me estoy cuidando porque tengo las plaquetas muy bajitas”, expresó la progenitora de Yina Calderón.

La intérprete de canciones como Beso de tres, Miau, Tal vez, Amor de locos y muchas más se encuentra a la espera de la recuperación de su mamá para que pueda trasladarla a la capital de país en donde se encuentran sus hermanas. “Ayúdenme a orar para que mi mamá se le suban las plaquetas para poderla llevarla a Bogotá (...) Claudia y Leonela (hermanas de Yina Calderón) están en Bogotá porque Leonela está a cargo de mi empresa de fajas y Claudia está al tanto de la empresa de Juliana por eso no nos podíamos venir las cuatro, pero ya voy al hospital para ver que podemos hacer para trasladar a mi mamá a Bogotá, en donde nos queda muchísimo más fácil a todas”.