Video: Nataly Umaña y Miguel Melfi se dieron un apasionado beso en ‘La casa de los famosos Colombia’

En un evento que ha captado la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia, la actriz Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi protagonizaron su primer beso, causando una ola de reacciones entre los espectadores. Este significativo momento tuvo lugar el primero de marzo, durante una actividad propuesta por el jefe de la casa, que hace parte de la producción de Canal RCN y ViX.

Desde el primer momento del reality, la conexión entre Nataly y Melfi ha sido innegable, manifestándose en coqueteos y gestos de afecto que incrementaron la especulación sobre la naturaleza de su relación. Esta situación se intensificó cuando, como parte de un desafío, la pareja de famosos tuvo que permanecer unida durante 24 horas, lo que la llevó a compartir momentos íntimos como dormir y bañarse juntos en el cuarto Melfi, teniendo en cuenta que es el líder de la semana.

Sin embargo, fue la recreación de una escena de la telenovela Ana de nadie, donde ambos debían simular el primer beso entre los personajes Joaquín y Ana, siendo esta la oportunidad perfecta para que finalmente se produjera el beso.

Como era de esperarse, el gesto no solamente aumentó el interés en el programa, sino que también generó debate entre los seguidores del reality, debido al estado civil de Umaña - casada con el también actor Alejandro Estrada -. Las opiniones en las redes sociales han variado ampliamente, reflejando tanto el apoyo como el escepticismo por parte de la audiencia frente a esta situación en particular.

Alejandro Estrada archivó las fotos con su esposa Nataly Umaña

Recientemente, los seguidores del también actor notaron que en su cuenta de Instagram ya no aparecen fotografías con Nataly, hecho que intensifican los rumores de una posible separación - crédito rastreandofamosos / Instagram

Luego del controversial beso entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, participantes de La casa de los famosos Colombia, se conoció que el actor Alejandro Estrada, actual esposo de la actriz, al parecer, archivó de su cuenta de Instagram todas las fotos en las que aparecía su pareja, con quien lleva aproximadamente 12 años de matrimonio; así lo detectaron los internautas.

Por eso, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se han hecho esperar, dejando comentarios de rechazo contra Nataly Umaña por su aparente infidelidad dentro del concurso, así como ideas de una posible campaña de marketing al rededor de lo sucedido.

Alejandro Estrada podría llegar a “ponerle orden” a ‘La casa de los famosos Colombia’

Recientemente, el actor Alejandro Estrada dio luces, en medio de una entrevista con Idlfcol, de su posible ingreso al reality show como un participante nuevo, lo que aumentaría la tensión entre los participantes.

“De alguna manera nace una campaña de ‘quién quiere que Alejandro entre a La casa de los famosos’, se fue dando después de una serie de entrevistas que tuve. Así que, al contrario, invitar a todas las personas que nos están viendo comenten para que ‘El Jefe’ me haga el llamado”, declaro el actor.

Aunque no se ha confirmado nada, el actor declaró que sí le gustaría entrar al reality a poner "orden" entre la cercanía de Miguel Melfi y su esposa Nataly Umaña - crédito Idlfcolombia - Tktok

En el caso hipotético de que Estrada ingrese al concurso, respondió: “Yo no quiero entrar a incomodar, quiero entrar a organizar las cosas. No me parece tan chévere ver cómo se desarrolla el día a día; sentirlo que está tan cerca, tan maniflojo, tan encima”, refiriéndose a la cercanía de Melfi con su esposa.

La casa de los famosos Colombia se emite todas las noches en el Canal RCN, permitiendo a los fanáticos seguir el día a día de sus celebridades favoritas. Para aquellos interesados en una experiencia más inmersiva, ViX ofrece acceso en vivo las 24 horas del día. Este reality show sigue siendo un foco de interés no solo por la convivencia de sus participantes, sino también por los romances inesperados que surgen bajo su techo.