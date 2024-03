Reforma pensional: presidente del Senado aclaró dudas sobre el trámite del proyecto

El presidente del Senado desmintió que la reforma pensional esté engavetada - crédito Natalia Pedraza/EFE

El trámite de la reforma pensional, en el Senado de la República, no avanzó durante la última semana de febrero. Tanto el 26 como el 27 de febrero, el segundo debate del proyecto no pasó de la votación de los impedimentos, pues en ambas jornadas se rompió el cuórum y se suspendió la discusión. La oposición al Gobierno nacional celebró, mientras que desde el Gobierno han pedido que se dé la discusión, también hay sectores que advierten que habría intenciones de engavetar el proyecto.

Si bien el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hicieron un llamado para que se discuta el proyecto, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde) ha salido al paso a los rumores sobre que el proyecto estaría en riesgo, insistiendo en que el segundo debate se reanudará el miércoles 6 de marzo, pese a que estaría agendado para el 5 de marzo.

El ministro Velasco, desde el Congreso Nacional de Fedemunicipios, en Cartagena (Bolívar), reiteró el llamado que hizo la ministra Ramírez a la salida de la plenaria del Senado el 28 de febrero, y el del presidente Gustavo Petro, desde la Cumbre de la Celac, en San Vicente y las Granadinas.

“El presidente lo que pide es que se dé el debate. El Congreso tiene la autonomía para mejorar el proyecto y aspiramos a que nos lo aprueben. Incluso, podría no aprobarlo, pero déjennoslo debatir”.

El ministro del Interior pidió al Congreso debatir las reformas del Gobierno, así esto implique hundirlas - crédito @MinInterior/X

El presidente Petro, desde San Vicente y las Granadinas, advirtió que si el Congreso no aprueba sus reformas, el sistema de salud y el pensional se van a desplomar: “El sistema de salud y el pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate igual se van a caer y en esa medida me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país. Si el Congreso hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato y sin transición”.

Desde el Congreso, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), en X, le mandó un mensaje a su copartidario, el senador Iván Name, reparando en que está poniendo en riesgo la reforma pensional por no agendarla, recordando que las dos ponencias que tiene el proyecto, la del Gobierno y la de la senadora Norma Hernández (Partido de la U), fueron radicadas el 4 de octubre de 2023, hace casi cinco meses.

“Lamento senador Iván Name, que reforma pensional esté en riesgo por no agendarla. ¿Por qué? El 4 de octubre fueron radicadas ambas ponencias: la de Gustavo Petro y la alternativa que lidera la senadora Norma Hurtado”, escribió la senadora Lozano, para añadir que esta reforma es vital y que se debe abrir el debate para que el Congreso cumpla con su deber constitucional.

La senadora le reprochó a su copartidario, el presidente del Senado, por no agendar la continuación del segundo debate de la reforma pensional - crédito @AngelicaLozanoC/X

“Esta reforma pensional es trascendental, compleja, está bien enfocada, amerita debate franco, público, tenemos que hacerle muchos arreglos y ajustes en los detalles: ¡trabajar, no hundirla por trámite! El deber institucional de la mesa directiva es agendar para debate. A voto limpio la mejoramos entre todos o se archiva, pero no puede ser por w que le faltemos a los colombianos”.

La respuesta del senador Iván Name

Ante los rumores de que el proyecto de reforma pensional está engavetada, el presidente del Senado, en X, aseguró que el segundo debate se reanudará el 6 de marzo.

“Ni engavetada, ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante. La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones”, escribió el senador Name, para después advertir que su región, la costa Caribe: ”está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables tarifas de energía, por eso el martes se priorizó el debate correspondiente”.