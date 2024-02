Westcol se fue a los puños en Italia mientras estaba de vacaciones con Aida Merlano

Westcol fue bombardeado de comentarios después de que contara algo por lo que pasó en su viaje a Italia - crédito @WestCOL_/X

Westcol sigue dando de qué hablar. Después de amenazar periodistas en directo, pelear con Yeferson Cossio o mandarle contundentes mensajes a Gerard Piqué, ahora fue tema de conversación en las redes sociales por un momento desagradable que vivió en Italia, donde pasa vacaciones con su novia, Aida Victoria Merlano.

De acuerdo con lo que reportó en su cuenta de X, él pasaba una semana tranquila en suelo europeo, cuando de repente una seguidora los interceptó. Hasta ahí, todo fue normal, pero en ese instante se les acercó a los tres un ladrón local que intentó quitarle el teléfono celular a la fan.

El streamer quiso evitar el robo, por lo que intervino y golpeó a los criminales, que ya se habían amotinado para el momento que pudieron reaccionar. Por fortuna para él, que pensó estar en desventaja numérica, aparecieron algunos compatriotas que lo reconocieron y que se unieron a la pelea.

Westcol y Aida Victoria Merlano se fueron de vacaciones - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

“Acabo de tener una pelea en Napoli, nos encontramos una seguidora, estaba andando con Aida normal por la calle y llega un ladrón y le roba el celular a la seguidora, me encontré unos seguidores colombianos y los maricas se pararon re duro y nos encendimos más rico, me quité el AP y se lo partí en la cabeza (el ap está bien). Lo bueno es que Aida grabó entonces lo va subir en su vlog jajajaja. Menos un ladrón napolitano”, comentó en su feed el antioqueño.

Sus adeptos se hicieron notar inmediatamente en los comentarios, destacando “heroísmo” en las acciones del influenciador. “¿Y eso en que misión del GTA es?”, preguntó uno de ellos, haciendo referencia al videojuego Grand Theft Auto. “Mi vida es GTA papi, Aida grabó, pero no grabó la pelea por qué no logró correr tan rápido como yo, ustedes saben mi velocidad, pero alcanzo a grabar un último gancho derecho que conecte antes de irme”, contestó el creador de contenido digital.

Sin embargo, otros no le creen al influencer. “¿Qué pasó cuando despertaste de ese sueño? ¡Cuéntanos, West!”; “Yo no le creo una mierda hasta que lo vea”; “¿Y luego pillaste un carro y saltaste desde un edificio?”; “¿Todo eso te dijo el psiquiatra, mi amor?” o “Fue más creíble la del oso”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe mencionar que más allá de la discusión que tuvo el paisa en la capital de la región de Campania, ha mostrado en sus plataformas digitales que ha tenido los mejores días posibles con su pareja, a quien ha alabado con tiernos mensajes.

El influencer Westcol se pelea en Italia con ladrones, según contó en X - crédito @WestCOL_/X

“Qué chimba conectar con una mujer que apunte a lo mismo que uno, que no ande de fiesta en fiesta, que quiera salir adelante, que verdaderamente quiera trabajar por su futuro. Por eso estoy agradecido con la vida”, escribió en una publicación.

Westcol va en contra de un periodista que escribió un artículo sobre él

Hace algunas semanas se publicó un artículo que decía que los usuarios en redes sociales estaban tildando a Westcol de maltratador de animales por una foto que subió de un ave con el cuello amarrado a una soga. En respuesta, llamó al periodista que hizo la nota y lo increpó.

“Bueno, ese ya ni siquiera es el caso, ya estoy acostumbrado a eso, pero el mensaje es el siguiente: ellos hacen eso porque los periódicos necesitan interacciones y quieren las interacciones de esas personas haters que se la pasan viendo cosas que ni siquiera le nutren la mente. Papi, en ese país hay asesinatos, robos y un montón de cosas verdaderamente graves como para que la gente le dedique tiempo a ver esos periódicos que se la pasan diciendo mentiras, simplemente para generar interacciones, eso es lo que quieren ellos y gracias a eso es que hay gente tan, tan, pero tan bruta”, dijo sobre lo ocurrido.

Además agregó que “ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento de maltratador de animales explícitamente, mi hermano. Usted entiende lo grave que es eso. Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre ese titular, para que lo elimine (...) no, tranquilo no, papi, es que conmigo las cosas no son así mi hermano, ¿sí sabe de donde vengo yo? (...) Bueno, va a saberlo sí no elimina ese titular”.

Aunque se trataba de una broma, en redes le reprocharon su actitud de superioridad y prepotencia.