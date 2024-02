María Fernanda Cabal dice que el socialismo es “una fábrica de vagos”

La senadora María Fernanda Cabal arremetió en contra del socialismo y dijo que estas personas esperan que el Estado los mantenga - crédito @SenadoGovCo/X

La senadora María Fernanda Cabal, crítica de las políticas de izquierda, aseguró que el socialismo “es una fábrica de vagos”.

La declaración de la congresista del Centro Democrático la hizo en su cuenta de X, luego de que el ministro de Salud confesara en el Senado que él creía en una “utopía socialista”.

Las palabras exactas de la senadora fueron las siguientes: “El socialismo es una fábrica de vagos que esperan que el Estado los mantenga con el esfuerzo de los demás”. Palabras que llegaron después de que arremetiera en contra del jefe de la cartera de salud.

A la discusión se unió la senadora Sandra Ramírez, ex miembro de las Farc, que destacó casos en los que figuras como Ciro Ramírez, Pierre García y Andrés Felipe Arias enfrentaron acusaciones y condenas por apropiación indebida de fondos estatales.

“Senadora, le recordamos que sus compañeros de partido Ciro Ramírez, Pierre García, Andrés Felipe Arias y otros integrantes más están presos por lucrarse con los recursos del Estado. No pretenda confundir a la gente con ese cuentico reforzado del socialismo”, dijo la congresista del partido Comunes contestándole a María Fernanda Cabal en su publicación de X.

Por otro lado la senadora Cabal, ya había criticado la posición ideológica del ministro Guillermo Alonso Jaramillo, cuando lo señaló en un post a Jaramillo de defensor del socialismo, una doctrina que, según ella, ha resultado en millones de muertes y desplazados.

María Fernanda Cabal hizo referencia específica a la crisis venezolana, interrogando si el Ministro se podía sentir satisfecho con el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, sugiriendo una disonancia entre la ideología proclamada y las realidades humanitarias derivadas de sistemas políticos concretos.

“El Ministro de Salud, un activista del socialismo que se siente orgulloso de una ideología que ha causado millones de muertes y desplazados en el mundo. ¿Este Ministro se siente feliz de los más de 8 millones de personas que salieron de Venezuela desplazados?”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República en dicho post.

Además de Cabal uno de sus compañeros de partido, el senador de la Comisión Tercera, Miguel Uribe Turbay también manifestó su inquietud respecto a las declaraciones del Ministro de Salud, quien recientemente expresó su creencia en una “utopía socialista”. Uribe Turbay, aludiendo a estas palabras, ha planteado dudas sobre la orientación política y los principios que guiarán la gestión de la salud pública bajo la administración actual. E incluso recordó la marcha en contra del Gobierno nacional que se efectuará el 6 de marzo.

“¡Se destapó el Ministro de Salud! La “utopía socialista”: ese es el absurdo al que nos quiere llevar este gobierno ¿En manos de quién está la salud de todos los colombianos? Una nueva razón para marchar este 6 de marzo”, comentó el congresista sobre las declaraciones del ministro.

Con respecto a la controversiales declaraciones del ministro de Salud Guillermo Jaramillo estando presente en el Congreso de la República que generaron múltiples respuestas sobre todo de sectores de la oposición, fueron las siguientes: “A mí no me da miedo decir que soy de izquierda y creer en una utopía socialista. No me da pena, no me arrepiento ni un solo día de eso porque yo creo que los seres humanos y para mí, la primera persona que nos enseñó a hacer y a compartir el pan fue Cristo, lo tengo como referencia de la persona que fue capaz de compartir amor, de repartir el pan, de enseñar a pescar soy agnóstico, uno a veces dice “esconda sus cosas” no, yo no escondo eso. Son mis creencias por las que he luchado, por las que sigo buscando adelante”.