Victoria de la oposición en primer debate de la reforma pensional: así fue la estrategia para frenar la iniciativa

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, informó que solicitó el archivo del proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro - crédito @HonoHenriquez/X

El primer debate del proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro en la plenaria del Senado de la República terminó en casi nada. La sesión celebrada el 27 de febrero, tras el fracaso de la moción de censura contra la exministra del Deporte Astrid Bibiana Rodríguez por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, fue levantada y se convocó para seguirla el 28 de febrero a las 11:00 a.m. En el reinicio de la misma se continuará con la votación de impedimentos sobre temas personales y familiares.

Te puede interesar: Tambalea la reforma pensional de Petro: partidos Conservador, Liberal y la U ganan terreno con otra alternativa

Esto, con un panorama bastante complicado debido a que hay más de una propuesta para ser debatida. Así las cosas, la que tiene mayor apoyo es, precisamente, la de la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, hecho que puso al Gobierno Petro a correr para conseguir mayorías.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: La reforma pensional sí aumentaría la edad de jubilación en estos casos

Además, porque el Partido Conservador decidió respaldar la iniciativa alterna, ya que se sienten más identificados con esta, que plantea un umbral de 1,5 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo duras críticas al proyecto de ley petrista y explicó la estrategia utilizada para que no se desarrollara con normalidad la plenaria y no se votaran los impedimentos.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, explicó lo que hizo la oposición para que no se diera el primer debate de la reforma pensional - crédito @PalomaValenciaL/X

Según ella, la estrategia que utilizaron los congresistas de la oposición hoy fue salirse del recinto para que no hubiera cuórum y no se pudieran votar los impedimentos.

Te puede interesar: La propuesta de la Anif para la reforma pensional: plan de ahorros podría salvar 450 billones de pesos colombianos

“Infortunadamente vimos muchos congresistas que creíamos que iban a votar ‘no’ entrando aquí a hacer cuórum. Pero de todas maneras aquí vamos a utilizar todos los mecanismos posibles para lograr parar esta reforma pensional, que está llena de ‘micos’”, enfatizó.

Anterior al debate, Valencia dio ejemplos de por qué la reforma pensional de Petro no sirve: “Usted coge el ahorro de todos los colombianos, los pone ahí a que se los puedan gastar y en el Presupuesto General, que hoy estamos pagando, esos subsidios y esas pensiones, quedan libres”.

Además, indicó que “son 4,2 billoncitos que Petro se puede feriar. Se los va a feriar, seguramente, en más burocracia, porque este ha sido el Gobierno que más gasta en burocracia”. Precisó que “el aumento del año pasado a este es de $9,5 billones, más de 12.000 nuevos cargos: mejor dicho, el que esté en el Pacto y el que esté sin puesto es porque está jodido”.

Archivo de la reforma pensional

Por su parte, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, informó que se radicó ponencia de archivo al proyecto de reforma pensional, debido a que no genera mayor número de pensionados, no promueve la inserción en el mercado laboral de mujeres jóvenes ni adultos y no brinda la posibilidad de subsidiar. Además, porque tampoco deja financiar aportes para cotizar al sistema y elimina por completo la garantía de la pensión mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) y aumentan tres años más el tiempo que tiene que trabajar un colombiano.

El Senado retomará el primer debate de la reforma pensional el 28 de febrero - crédito Colprensa/Prensa Senado

Henríquez precisó que eso es injusto para aquellas personas que cumplan con los requisitos de edad, de 57 años las mujeres, y 62 los hombres, y hayan cotizado 1.150 semanas en fondos privados, pero que no hayan alcanzado a acumular el capital suficiente para tener una pensión de un salario mínimo

“Ya no podrán recibir el $1.300.000 mensuales. Esto afecta a 1.700.000 colombianos que son los de menos ingresos y los obliga a cotizar mínimo 1.300 semanas. Significa que demorarán tres años más en pensionarse”, indicó.

Advirtió que también elimina la libertad de elección del fondo de pensión para aquellas personas que cotizan hasta tres salarios mínimos al obligarlos a cotizar en Colpensiones. Por otro lado, que se elimina la devolución de saldos y los rendimientos que actualmente existen. Además, aumenta la edad para recibir el subsidio del Pilar Solidario que hoy es el programa Adulto Mayor, al pasar de 57 a 60 años en mujeres y 62 a 65 los hombres