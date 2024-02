Yeferson Cossio propuso arreglar sus problemas con Westcol y Arrieta en un ring: “Matémonos a puños ”

El creador de contenido abrió las posibilidades de entrar a un ring con Arrieta y Westcol - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio, cansado de las acusaciones en su contra por algunos creadores de contenido y streamers, decidió solucionar sus problemas a través de la vía legal. Recientemente, presentó una acción de tutela contra Nicolás Arrieta y Westcol, la cual resultó a su favor. No obstante, en el caso del youtuber, este optó por responder a la tutela afirmando: “contestamos las 148 páginas con todo lo que él ha promocionado”.

Te puede interesar: Yeferson Cossio reveló cuál fue la gota que derramó el vaso y aseguró: “La perra se les acabó”

El inconveniente entre ellos viene desde hace un buen tiempo, luego de que Arrieta y Westcol denunciaran en las redes sociales a Cossio de supuestamente haber promocionado estafas en criptomonedas y apuestas en línea. Yeferson no aguantó más y recientemente optó por acabar con la polémica a través de la vía legal; sin embargo, esta no es la solución que más le agrada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Westcol dedicó emotivo mensaje a Aida Victoria Merlano: “Difícil encontrar personas así”

En una charla con Infobae Colombia, el creador de contenido habló sobre esta enorme polémica, las acciones legales que tomó en contra de ellos y de algunos medios de comunicación e, incluso, mencionó que le gustaría solucionar sus problemas con ellos en un ring de boxeo.

Yeferson Cossio afirmó que esta posibilidad le gusta mucho más, pero duda de que ellos dos acepten el reto. “Yo creo que la pregunta ni siquiera debería hacérmela a mí, ¿Ellos dos, al tiempo, se medirían en una pelea conmigo, así en muletas?, yo no creo. Así inválido, yo me quedo en un rincón y acabaría fácilmente”, aseguró.

El influencer se encuentra recuperándose de su más reciente cirugía de rodilla - crédito @yefersoncossio/Instagram

El influencer después explicó que se siente seguro de que esto podría suceder, no porque se sienta “más que ellos”, sino porque él lleva entrenando su cuerpo muchos años, y uno de los deportes que suele practicar es el boxeo. Sin embargo, reiteró que esta opción le llama más la atención y que una vez culmine el combate, se puedan sentar a “tomarse una cerveza”.

Te puede interesar: Westcol se fue con todo contra el ex de Shakira por un partido de la Kings League: “Piqué está enfermo de la cabeza”

“No es que sea más que ellos, pero yo practico boxeo y yo llevo peleando y ejercitándome 12 años y sé que muchas personas no levantan una mancuerna en su vida, no tienen un hábito sano. Yo soy anacrónico, a mí no me gusta solucionar estos problemas así, y no hablo de estas personas. Yo crecí en un barrio, si nos hacíamos bullying en el colegio, nos dábamos durísimo a los puños, no digo que debería ser así, pero así crecí yo y así me encanta”, aseguró Cossio.

Cossio confirmó que demandó a varios streamers por calumnia, y confirmó que ganó la primera de estas causas, contra Westcol - crédito @yefersoncossio y @westcol/Instagram

Yeferson Cossio comentó que en su época de colegio, cuando existía algún problema entre dos personas se peleaban y después eran amigos. “Nos damos a puños, nos sacamos chichones de la cara, nos sacamos sangre y al rato somos amigos. Así me gusta solucionar los problemas. Pero no diciendo cositas por redes sociales, diciendo que es un personaje, no hombre, usted y yo tenemos las pelotas puestas, venga matémonos a puños y acabamos, me gana, le gano y venga tomémonos unas cervezas, ya solucionamos”.

Precisamente sobre las acciones legales que tomó, el paisa comentó que hace un tiempo él era “el man cool” pero que después se aprovecharon de él porque nunca respondía a ninguna de las polémicas en las que estaba siendo involucrado.

“Yo era el man cool, pero no me estaban cogiendo de man cool, yo era la perra de ellos porque me estaban haciendo lo que se les daba la gana. Ellos empezaron de a poquitos y decían ‘ese es un estúpido’, ‘ese no responde’, ‘ese no se defiende’ y sus videos pegan cuando hablan de mí. Iban subiendo las cosas porque yo lo dejé avanzar (...) Ni siquiera estoy peleando yo, mis abogados tienen poderes, que sigan la pelea hasta donde quieran, pero ya la perra se les acabó”, afirmó en Infobae Colombia.