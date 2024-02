Esta es la prima de Karol G que está en la cárcel por secuestro: “He recibido ayuda por parte de ella”

Se conoció la historia de una prima de Karol G que está en la cárcel por el delito de secuestro - crédito montaje Infobae/ @karolg/IG y La Celda/Spotify

La actriz Johana Bahamón estrenó la tercera temporada de su podcast La celda, en donde a través de la plataforma Spotify y Bumbox cuenta historias de mujeres que están privadas de la libertad y que hacen parte de su fundación Acción Interna.

En esta oportunidad su primera invitada fue Diana, una prima de la cantante colombiana Karol G, que está pagando una condena de 26 años por secuestro extorsivo en la cárcel El Buen Pastor.

La actriz siempre ha querido trabajar en favor de las segundas oportunidades, y entre sus programas para ayudar a las presas está este audiovisual, que muestra a mujeres que a pesar de pasado delictivo, ahora trabajan y se esfuerzan por ser mejores seres humanos.

Una de ellas es Diana Giraldo que, según la entrevista, desde que está tras las rejas encontró otras actividades que la han cambiado. Por ejemplo, ahora canta como método para sanar.

Asimismo, la mujer contó que se enamoró por medio de cartas y su pareja, que está afuera de la prisión, le pidió la mano de una manera que ambos recuerdan por medio de esos escritos que se envían; también en el podcast contó que aunque está privada de la libertad, esto no ha sido impedimento para cumplir algunos sueños y metas de vida.

Dentro del establecimiento carcelario encontró el amor y se casó con flores, pastel y vestido blanco. De hecho, logró concebir a y tener a la persona que ahora la hace levantarse con un propósito en la vida. Diana Giraldo y su esposo, están celebrando el reciente nacimiento de Alegría, su bebé.

Karol G se reencontró con prima encarcelada

Giraldo reveló en su relato, que primero tiene una introducción de Johana Bahamón, directora de la fundación, y luego cede el micrófono a sus protagonistas, que hablan desde varias cárceles del país, que después de varios años volvió a ver a sus primas, entre las que estaba presente Karol G.

La cantante colombiana, según la mujer, ahora le brinda una mano con las necesidades que tiene tras las rejas, ya que luego de reencontrarse pudo pedirle ayuda y también mostrarle su admiración por lo que ha logrado.

Karol G se reencontró con su prima en la cárcel El Buen Pastor - crédito @johanna_Bahamon/IG

“Fue un día muy especial porque con ella llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de 8 años, pero ella una vez viene acá, yo me paré ahí en la reja, en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice: ‘Ahí viene Karol G’; y yo a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita y la empiezo a llamar, ella mira para todos lados y cuando me ve se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego ella ya me ve [Karol G]”, contó Diana Giraldo.

De acuerdo con sus declaraciones, las primas Giraldo, después de varios años de estar separadas, pudieron verse y compartir por unos minutos. Además, La Bichota le dio la oportunidad de escuchar que el gusto por la música es de familia.

“Fue un momento muy bonito porque es un lugar donde uno no quiere ver a nadie, menos a un familiar, a un conocido; una persona que uno aprecia no lo quisiera ver nunca en la cárcel. La vida es de oportunidades y esa fue una para mí, en su momento, poder tener ese encuentro con ella, manifestarle ciertas cosas, que yo estaba necesitando. Y he recibido una ayuda por parte de ella”, confesó la mujer en el podcast.