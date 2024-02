Ya se enterró en la arena el primer carrotanque que lleva agua a las rancherías de La Guajira

Por características específicas del desierto en La Guajira quedó enterrado el primer carrotanque que estaba destinado a llevar agua al departamento - crédito @deluque/X

Un video que compartió el senador Alfredo Deluque ha generado un nuevo debate sobre los polémicos carrotanques contratados para suministrar agua en La Guajira. En la grabación se evidencia a un carrotanque hundiéndose en la arena del desierto de la punta norte de Colombia.

Te puede interesar: Críticas a la Ungrd por el Festival por el agua en La Guajira: carros viejos y con placas venezolanas

Esa situación ha dado pie para que continúen las críticas por la adquisición de ese servicio a una empresa que ha sido señalada de no tener la experiencia para hacerlo. Según declaraciones del senador Alfredo Deluque, la contratación de los carrotanques fue una decisión tomada sin una planificación adecuada, desconociendo el territorio y sin considerar la experiencia previa.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Contraloría inspeccionó la Ungrd por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira

“Estas son las consecuencias de las malas y apresuradas decisiones tomadas sin planeación, sin conocer el territorio y sin escuchar la experiencia. He aquí uno de los carrotanques enterrados en el desierto camino a la Alta Guajira. No sirven, porque no se tuvo en cuenta el peso ni las dimensiones de los vehículos. Si tuviéramos la carretera, las cosas fueran diferentes”, expresó el senador.

Senador asegura que hay un problema con la planificación de carrotanques que llevan agua a La Guajira - crédito @deluque/X

Según conoció la W Radio, expertos en las vías del departamento de La Guajira ya habían advertido que vehículos de doble tracción, como los carrotanques contratados por el Gobierno, no pueden ingresen a las rancherías cuando están cargados de agua debido a que el peso (unas 18 toneladas) es demasiado para las “carreteras”; entonces, este no es adecuado para ese terreno.

Te puede interesar: Políticos locales estarían ‘involucrados’ en llegada de carrotanques para repartir agua en La Guajira: “Él seleccionó las rancherías”

Ese mismo medio conoció que, dado que el peso hacia imposible la movilidad del carrotanque, fue necesario tirar el agua que el vehículo transportaba para poder desenterrar el camión y se perdieron alrededor de 16.000 litros del recurso que es escaso en ese departamento, pues eso corresponde a la capacidad que puede mover el carrotanque.

A pesar de estas críticas, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) calificó como un éxito la jornada del Festival por el agua llevado a cabo en La Guajira. Además, se conoció que no solo se habrían comprado cuarenta carrotanques, sino que también se habría solicitado adquirir otros veinte más, lo que representaría un segundo contrato con el mismo proveedor en menos de tres meses.

Esto fue lo que le costaron a los colombianos los 40 carrotanques de agua

Ungrd aseguró que contrato de carrotanques para La Guajira fue transparente - crédito Ungrd

La crisis de agua en La Guajira no es una situación nueva. Para hacerle frente a ese problema, el Gobierno planteó una solución momentánea: la entrega y circulación de carrotanques destinados a reforzar el abastecimiento de ese recurso en el departamento.

El 18 de enero de 2024 llegaron al territorio los vehículos; ese hecho fue calificado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) como un día histórico. Sin embargo, conoció W Radio, un mes después de la entrega, los vehículos aún no habían salido del parqueadero.

Hay todo un misterio sobre de los carrotanques que estuvieron poco más de un mes parqueados en La Guajira - crédito Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

El contrato para la compra de los carrotanques fue suscrito bajo la declaratoria de desastre natural que emitió el Gobierno en 2022. Esta adquisición se llevó a cabo entre la Ungrd y la compañía Impoamericana Roger S.A.S., la cual habría entregado los vehículos en noviembre de 2023.

Según una investigación de El Tiempo, la empresa que importó los vehículos comenzó su actividad en 2017 bajo el nombre de Comercializadora Agrodomínguez SAS, dedicada inicialmente a la venta de artículos de ferretería. Sin embargo, en 2019 cambió su objeto social para expandirse a la comercialización de enlatados, carnes y vehículos.

La Ungrd alquiló vehículos con placas venezolanas asegurando que son los que históricamente han abastecido a las comunidades - crédito Noticias Caracol

A pesar de que la empresa registra activos por menos de mil millones de pesos, se le otorgó un contrato por 46.800 millones de pesos, que fue el costo total para la adquisición de los carrotanques. También se conoció recientemente que los vehículos tienen en la parte trasera una marca de agua con la silueta de Petro y que, además, algunas de las placas corresponden a carros matriculados en Venezuela.

Este caso ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia en los procesos de contratación pública y la idoneidad de los contratistas seleccionados para proyectos de esta envergadura.