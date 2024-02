Jota Pe Hernández responde a Francia Márquez por decir que proyecto del presidente no dura cuatro años: “Está amañadita con el helicóptero”

El senador Jota Pe Hernández le responde a Francia Márquez que ningún candidato del actual presidente ganará las elecciones en 2026 - crédito Jesús Aviles/Infobae

La vicepresidenta Francia Márquez aprovechó su presencia en la jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, en Brasil, para asegurar que el proyecto político del presidente Petro no se logra en cuatro años.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández aboga por la independencia de Alianza Verde del Gobierno: “No debería ser una notaría”

Ante esas declaraciones, el senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, respondió que Francia Márquez está “amañada con el helicóptero”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández causa polémica tras la muerte de dos ladrones en Bogotá: “Al bandido, al delincuente, al asesino, la cárcel o la tumba”

En la publicación, Jota Pe Hernández critica a la vicepresidenta Francia Márquez por su aparente ausencia en la esfera pública durante varios meses y por expresar, a su retorno, la insuficiencia de un periodo de cuatro años para cumplir con sus objetivos, sugiriendo un deseo de prolongar su estadía en el poder. Además, ironiza sobre su comodidad con los beneficios del cargo, como el uso del helicóptero, con el cual se levantó una controversia en torno al uso que le deba la funcionaria.

Finaliza su comentario con una predicción contundente para el 2026, asegurando que ni los candidatos directamente asociados a Petro ni aquellos que se consideren afines de manera encubierta conseguirán la victoria en las urnas.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández acusó a los partidos de izquierda de “buscar beneficios a los grupos guerrilleros”

“Esta señora se pierde por varios meses y cuando aparece es para decir que no les alcanzan 4 años sino que se quieren quedar. (Está amañadita con el helicóptero). Que siga soñando, en el 2026, ni los candidatos directos de Petro, ni tampoco los camuflados van a ganar!”, dijo el senador de Alianza Verde por medio de su cuenta de X.

Jota Pe Hernández arremete en contra de la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @JotaPeHernandez

En cuanto a las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez que provocaron la reacción antes mencionada del legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República, fueron las siguientes: “Ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte y desenraizar esa política, tal vez, nos tome más tiempo y que esa sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones”.

Tras concluir su intervención, Francia Márquez presentó dos ejes fundamentales orientados a fomentar la unidad entre los países del continente: combatir el hambre y promover la reparación histórica de los pueblos latinoamericanos que han sido víctimas de la esclavitud, el colonialismo y el racismo.

Y es que, en relación al anterior tema que mencionó durante su discurso expresó que: “si América Latina no asume una verdadera agenda frente al racismo estructural, no podemos seguir hablando de integración regional. Si América Latina y el Caribe no asumen una verdadera lucha para erradicar el patriarcado que está violentando a las mujeres y que nos mata todos los días, no sigamos hablando de integración regional. Esto debe ser parte de una agenda realmente transformadora, de una agenda que reconozca la diversidad, de una agenda que reconozca nuestras historias”.

En cuanto a lo mencionado por el senador Hernández sobre la vicepresidenta, se encendió una controversia en las plataformas digitales en el transcurso del 2023, tras la difusión de material audiovisual que mostraba a Francia Márquez utilizando el helicóptero para llegar a su residencia en el municipio de Dapa, localidad cercana a Cali en el Valle del Cauca. Este hecho generó un amplio debate entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el uso de recursos públicos para traslados privados, poniendo en discusión las prácticas de los funcionarios públicos y su compromiso con la austeridad.

Pese a las críticas recibidas derivadas de este tema, Francia Márquez ha sostenido que el uso del helicóptero se justifica por razones de seguridad, haciendo referencia a un episodio anterior en el que se logró evitar un atentado contra su vida.

En aquel momento sobre el tema en una entrevista con Semana dijo que: “Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido”.