Concejal Andrés Escobar arremete contra director de la UNP: “Lo hago responsable por cualquier cosa que pueda amenazar mi integridad”

Andrés Escobar denuncia que la UNP no le ha garantizado un esquema de seguridad, según sus palabras, por sesgo ideológico - Instagram/@andresescobar2030

El concejal de la ciudad de Cali, Andrés Escobar, quien levantó polémica tras su posesión debido a un proceso judicial por imágenes en las que apareció disparándoles a manifestantes en 2021, reaccionó a través de su cuenta de X a una noticia en la que capturaron a un firmante de paz, pues en su camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y además comentó que la dependencia del Ministerio del Interior, en particular su director, Augusto Rodríguez, archivó su petición de tener un esquema de seguridad.

Te puede interesar: Miguel Polo Polo envió contundente mensaje a Gustavo Petro: “Si algo nos pasa, usted es cómplice por omisión”

En su publicación el concejal caleño lanzó fuertes críticas contra la gestión de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que bajo su dirección, las camionetas destinadas a los esquemas de seguridad se otorgan preferencialmente a militantes de las Farc, quienes, según él, las utilizan para transportar cocaína, o a gobernadores indígenas como Carlos Gilberto Walteros, con el fin de que estas sean “arrendadas” y empleadas en la comisión de delitos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Denuncian irregularidades en contrato de la Secretaría de Movilidad de Cali con Cadv en administración de exalcalde Jorge Iván Ospina

“Bajo la gestión de Augusto Rodríguez, director de la @UNPColombia, las camionetas de los esquemas de seguridad sólo se le otorgan a militantes de las Farc, quienes terminan transportando cocaína, o a gobernadores indígenas como Carlos Gilberto Walteros, para que las “arrienden” y sean usadas para la comisión de delitos”, dijo Escobar por medio de su cuenta de X.

Andrés Escobar habla de firmante de paz que fue capturado con droga en camioneta de la UNP - crédito @escobarandres90

Escobar amplió sus críticas hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP), sugiriendo que la problemática no se limita a una complacencia con ciertos individuos, sino que refleja, en su opinión, un sesgo ideológico en las operaciones de la entidad. Reveló que su propia solicitud de seguridad fue archivada por el director Rodríguez, quien, según Escobar, ha expresado “desdén” hacia él diciendo a sus colaboradores que “eso no tardan en matar o desaparecer a ese hijueputa”.

Te puede interesar: Quién es el firmante de paz capturado tras transportar cocaína en una camioneta de la UNP: esto es lo que se sabe

“Pero no se trata exclusivamente de complacencia extrema con determinados personajes, hay un evidente sesgo ideológico en el trabajo de la entidad. No en vano el director Rodríguez archivó mi solicitud y le dice a sus colaboradores que “eso no tardan en matar o desaparecer a ese hijueputa”, aseguró el concejal de Cali en su publicación.

Dentro de la misma publicación, anunció su determinación de recurrir a los mecanismos legales disponibles para exigir a la UNP el cumplimiento de las garantías de seguridad a las que tiene derecho en su calidad de integrante de la oposición política. Subrayó su intención de asegurar que la asignación de su esquema de protección se base únicamente en el concepto emitido por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).

Adicionalmente, el concejal caleño cerró su publicación mandándole un mensaje directo al director de la UNP diciéndole que: “Señor Augusto Rodríguez, lo hago responsable por cualquier cosa que pueda amenazar mi integridad y mi vida”.

Escobar responsabilizó al director de la UNP si algo le llega a suceder a su integridad - crédito @andresescobar2023 / Instagram

Y es que, la publicación antes mencionada del concejal vallecaucano llegó tras reaccionar a una noticia en la que se narraba que en la mañana del sábado 24 de febrero, se reportó un incidente significativo relacionado con la UNP luego de que fuentes de la Policía Nacional confirmaron a El Tiempo que, durante un operativo en un puesto de control, fue interceptada una camioneta perteneciente a esta entidad, encontrándose en su interior un cargamento de cocaína.

Durante el operativo llevado a cabo por la dirección de Tránsito de la Policía, los uniformados procedieron a realizar una minuciosa inspección de la camioneta interceptada, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este procedimiento resultó en la incautación de 65 kilos de clorhidrato de cocaína, la cual fue hallada oculta en compartimentos especialmente adaptados en las puertas del vehículo, envuelta cuidadosamente en paquetes de papel y plástico.