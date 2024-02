Ciudadano denuncia que recibo de la Luz le llegó por medio millón de pesos: “¿Electricaribe ahora está en Bogotá o qué?”

Ciudadano denunció que su factura de la energía llegó por las nubes, sin explicación alguna - crédito Enel

Con la factura de energía, Gustavo Díaz Vallenoti se llevó tremenda sorpresa al notar que la empresa de energía de Bogotá, Enel, le envió una factura por 554.830 pesos con vencimiento al 28 de febrero del 2024.

Decidido a exhibir semejante cobro que, de un mes a otro, se multiplicó sin razón alguna, Vallenoti compartió un video en sus redes sociales en el que, con aparente preocupación, preguntó:

“¿A alguien más le llegó el recibo de la luz carísimo? 554.000 pesos ¿Cómo así? Yo vivo solo con mi perro, no entiendo, vivimos en estrato 4 ¿Electricaribe ahora está en Bogotá o qué?”.

Como usuario, decidió tomar con humor lo ocurrido, a pesar de que el cobro lo habría puesto en jaque - crédito @vallenoti / TikTok

Tras mudarse a Bogotá pagaba una factura estándar que, a pesar de cambiar mes a mes dependiendo de su consumo, jamás había superado cierta cifra ni se había acercado al medio millón de pesos. Así que, confundido, decidió tomarse con humor el cobro reflejado en la factura y, a manera de broma, siguió preguntándose:

“Estoy pensando, no sé, si es que yo produje acero en mi casa, operé maquinaria pesada en mi casa, cargué una flota de teslas en mi casa o si Tormenta (de los X-men) no encontró lluvia y se recargó los truenos en mi casa. Tuvo que haber sido eso porque, gente de Enel, explíquenme ¿cómo es que me cobran 554.000 pesos?... que exageración”.

En lo comentarios, amigos y seguidores le aconsejaron que no realizara el pago hasta informar a la empresa sobre el error en su factura y que, de ser necesario, interpusiera una queja:

“Consejo para los que les llega exageradamente caro el recibo: realicen un derecho de petición pidiendo la revisión de la factura y explicación del consumo”, “A mí me llegó por el doble, puse la queja y la persona que me atendió me dijo que no pagara hasta que no se verificaran los datos del medidor con los del sistema (Enel)”, “También soy estrato 4 y hace dos años pagaba 50.000 y ahora me llega por 162.000″, “Y yo quejándome porque me llegó en 80.000″, “Me pasó con el recibo de enero y ya este mes me llegó por 20.000″, “En la factura se ve el consumo del mes. Compárelo con el del mes pasado y si es similar, quiere decir que el precio es injustificado”, “No, bb, con eso vivo”, “Iroman conectó a su casa el laboratorio”.

Con fecha límite de pago el 28 de enero, Gustavo debería pagar 554.000 pesos colombianos - crédito @vallenoti / TikTok

En octubre del 2023 Enel tuvo que disculparse por los errores de cobro reflejados en la factura:

En el último trimestre del 2023 Enel Bogotá estuvo en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de sus clientes sobre incrementos desmedidos en las tarifas de electricidad, e incluso situaciones de doble facturación que, en algunos casos, terminaron en cortes del suministro eléctrico.

Julia Isabel León, subgerente de atención al cliente de Enel, atribuyó estos problemas a “una actualización en la plataforma que soporta los procesos de facturación”, en entrevista para RCN Radio. Y, adicionalmente, desde la empresa, se extendió en ese entonces una disculpa a los afectados, prometiendo el reajuste de su factura.

La situación escaló a tal punto que algunos empleados experimentaron agresiones físicas, lo que también llevó al cierre temporal de ciertas oficinas para garantizar la seguridad del personal. “Se han dado agresiones físicas en algunos centros de servicio que han obligado a cerrar las oficinas”, lamentó León, destacando las dificultades añadidas que esto representa para la resolución de los problemas de facturación.

En respuesta a estos incidentes, la compañía aseguró estar haciendo esfuerzos considerables para atender cada uno de los casos reportados, con un equipo dedicado a trabajar a través de canales digitales.

Bajo esta línea, León aseguró: “Desde Enel Colombia pedimos disculpas a nuestros clientes. Hemos detectado algunas inconsistencias en nuestra facturación”. La subgerencia, sin embargo, hizo un llamado a la comprensión y paciencia de sus clientes, argumentando que la empresa tiene la plena intención de rectificar los errores acontecidos durante la actualización del sistema.

El error generó una reacción negativa en redes sociales y en los Supercades, donde bogotanos y residentes expresaron su descontento y preocupación por las implicaciones financieras de estas irregularidades en sus facturas de electricidad. Sin embargo, la pronta respuesta de Enel, a través de sus canales oficiales, advertía una normalización de las tarifas y la reanudación del servicio sin contratiempos, incluso, para quienes se atrasaron en el pago.