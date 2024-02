Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, reconoce que las acciones contra la inseguridad no han sido suficientes

El alcalde Galán aseguró que las estrategias implementadas para hacerle frente a la inseguridad han funcionado, pero no son suficientes - crédito Alcaldía de Bogotá

El mandatario de la capital del país entregó un balance sobre las acciones que se han implementado para enfrentar la ola de inseguridad que tiene azotada a Bogotá. Los resultados no son los que se esperaba y es necesario reforzar el trabajo en esta materia en la ciudad.

En sus declaraciones, Galán dijo que el tema de seguridad es de los mayores retos que enfrenta como alcalde y aunque aseguró que sabía que hacerle frente a la delincuencia en la capital sería difícil, desde un inicio empezó a implementar estrategias para frenar este flagelo.

Carlos Fernando Galán aceptó que las acciones implementadas hasta el momento para enfrentar la inseguridad en Bogotá no han sido suficientes; sin embargo, resaltó que sí se han registrado algunos resultados positivos.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el alcalde hizo un análisis sobre el tema de inseguridad que tanto preocupa a los ciudadanos. “Quiero hacerles algunas reflexiones sobre el reto de seguridad que estamos enfrentando en Bogotá”, dijo.

En las últimas semanas se han reportado varias balaceras en la capital del país. Además, el número de atentados y hurtos tienen preocupados a los ciudadanos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El mandatario local aseguró que desde que se posesionó como alcalde supo que su mayor reto sería solucionar los problemas relacionados con la delincuencia y la violencia en la ciudad, uno de los mayores dolores de cabeza de los capitalinos.

Indicó que desde un inicio implementó cambios en pro de ese objetivo de bajar los niveles de inseguridad. Según lo que dijo, entre los primeros cambios están los relacionados con el funcionamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Yo tenía clarísimo desde el primer momento que ese era el principal problema que íbamos a enfrentar en la ciudad: la seguridad. Por eso desde el primer momento iniciamos la implementación de una nueva estrategia operativa que cambió muchas cosas en Bogotá cosas que tienen que ver con la forma como opera la Policía, los cuadrantes, temas de grupos de reacción inmediata”, explicó.

Hay resultados, pero no los suficientes

El alcalde de Bogotá aseguró que, a su llegada a la Alcaldía, las instituciones y entidades encargadas de velar por la seguridad de la capital no estaban articuladas. Entre las primeras medidas que tomó para enfrentar el flagelo, estuvo precisamente empezar a trabajar de manera coordinada.

“Empezamos a articularnos, eso no estaba funcionando, no había articulación, cada uno estaba por su lado, la Policía, la ciudadanía, el comercio, el sector privado, la Fiscalía, el Ejército. Empezamos a articularnos y ese es un paso clave para poder producir resultados y organizarnos juntos para enfrentar el reto”, explicó el mandatario local.

También reconoció que como alcalde es el principal respondiente y aseguró que por eso lo primero que hizo fue empezar a revisar lo que estaba fallando en la capital respecto a esta materia; sin embargo, sugirió que es un tema por el que todos deben trabajar.

“Yo soy consciente que tengo la principal responsabilidad como alcalde y esa responsabilidad incluye principalmente articular bien a todos los actores y es lo que estamos haciendo y o vamos a seguir haciendo”, apuntó.

En esa línea, aseguró que los cambios que se han hecho y las estrategias que se han implementado durante estos primeros casi dos meses de gobierno han dado resultados, pero reconoció que no son suficientes.

“Ahora, ¿ha producido algunos resultados según las cifras esta nueva estrategia?, sí, suficientes no lo son. Esta oleada que hemos visto de violencia y de hurtos demuestran que no son suficientes que tenemos que seguir haciendo y mantener esfuerzos, corregir aquellas cosas que no estén funcionando”.

El alcalde de Bogotá reconoció que los esfuerzos no han sido suficientes para enfrentar la ola de inseguridad - crédito redes sociales

Galán además informó que próximamente el pie de fuerza en la ciudad se reforzará con 700 efectivos de la Policía Nacional que serán “distribuidos estratégicamente, para fortalecer el plan candado que se va a realizar en diferentes puntos”.

Así mismo, dijo que llegarán dos helicópteros y drones adicionales a la capital. El mandatario local hizo un llamado a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta y enfatizó en la importancia de denunciar para que los procesos judiciales avancen.