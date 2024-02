Así puede apoyar la iniciativa que busca que el ELN descongele los diálogos de paz con el Gobierno

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que los diálogos de paz entraron en una "fase de congelamiento", tras supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Ernesto Mastrascusa/EFE

EL 21 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que los diálogos de paz que adelantaba con el Gobierno de Gustavo Petro entraron en una fase de “congelamiento”.

El grupo armado expresó su preocupación y denunció lo que considera una ruptura en los diálogos debido a discrepancias con el Gobierno en lo relacionado a la participación de la sociedad en el proceso.

Según explicó el ELN, el motivo de discordia radica en la organización por parte del Ejecutivo de un diálogo regional en Nariño, el cual consideran que se ha llevado a cabo al margen del proceso nacional acordado.

A raíz de la decisión del grupo guerrillero, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y la ciudadanía en general hicieron una petición a través de la plataforma change.org llamada Exigimos al ELN avanzar hacia la paz y parar su accionar errático.

Según explican en la descripción de la petición creada para recolectar firmas por Internet, el motivo de esta es solicitar al ELN que demuestre la voluntad de paz y su compromiso con los diálogos de paz.

“Ustedes mismos han aceptado que el desarrollo de la Mesa de Diálogo y Negociación se adelante en medio del conflicto, así como, en otras ocasiones han promovido los diálogos territoriales como forma de avanzar hacia la paz”.

Para las organizaciones sociales, los diálogos regionales que se adelantan en Nariño son legítimos, toda vez que son una forma de que contribuir al proceso de paz desde los gobiernos locales.

“La propuesta de diálogo regional más que un obstáculo representa una oportunidad para afianzar el proceso en un territorio que vive la agudización de las confrontaciones”.

Reiteraron que poner freno a los diálogos no es oportuno en este momento del proceso para alcanzar la paz: “No es hora de congelar la mesa de diálogos, es la hora de ser sujetos de paz en una negociación que tiene como centro la voz de la sociedad y la veeduría ciudadana”.

Esta iniciativa fue impulsada por la Coordinación Regional del Pacífico colombiano, la Corporación Memoria y Paz de Buenaventura (Cormepaz) y el Centro de Estudios Étnicos y la Corporación Podion.

Así puede firmar la petición

Con firmas buscan que el ELN descongele los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito change.org/

Cualquier ciudadano puede apoyar la iniciativa que busca que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) descongele los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Para firmar la petición deberá seguir tres pasos sencillos:

Acceder al siguiente enlace: Exigimos al ELN avanzar hacia la paz y parar su accionar errático Dirigirse a la parte de Firmar esta petición y llenar los campos obligatorios entre los que están sus nombres, apellidos, correo electrónico y lugar del país desde donde firma. Finalmente, deberá dar clic en el botón Firmar esta petición

Antonio García culpó al Gobierno de estar “mamando gallo” con el proceso de paz

A través de una publicación en X (antes Twitter), el máximo comandante del ELN, alias Antonio García, arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro, tras el quiebre en la mesa de diálogos para alcanzar la paz.

El jefe guerrillero aseguró que los diálogos regionales que apoya el Gobierno nacional en Nariño se tratan de “una acción dirigida por las Fuerzas Militares y de Policía, donde los comisionados de paz recibieron orientaciones nacionales”.

Según García, los diálogos regionales son un incumplimiento claro de los acuerdos y señaló que estas acciones son una “operación dirigida por la inteligencia del Estado para proteger agentes de inteligencia militar infiltrados, que han venido realizando daño al ELN, incluidos crímenes de guerra, que al ser descubiertos el Estado quiere protegerlos”.

Además, aseguró que ellos han cumplido todos los acuerdos, contrario a lo que está haciendo el Gobierno y dio un ultimátum: “El ELN (…) no le saca el quite a nada; una vez el Gobierno cumpla, con mucho gusto seguimos, pero cumpliendo y no mamando gallo”.