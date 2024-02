Sandra Muñoz se fue en contra de Mafe Walker en ‘La casa de los famosos’: se llama afinidad y no la sentimos

Sandra Muñoz es criticada por las duras palabras que usó hacia Mafe Walker en el cara a cara de La casa de los famosos - crédito Montaje Infobae/ @sandramuños20/ Instagram/Colprensa

Luego de que el Canal RCN tomara la decisión de incluir en el reality uno de los retos que más ha dado de qué hablar en ese tipo de formatos en la televisión colombiana, los espectadores llenaron las plataformas digitales de memes, comendatarios y reacciones al respecto.

Te puede interesar: Sandra Muñoz y sus historias de amor con narcotraficantes

El inolvidable “cara a cara” del programa Protagonistas de novela, regresó, tal como lo han solicitado algunas personas del público en diferentes momentos. Sin embargo, la convivencia dentro de la casa se complicó a raíz de la misma iniciativa, ya que los participantes tomaron bandos y marcaron una notable división.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Mafe Walker se defendió de las críticas en ‘La casa de los famosos’: “Vine a transmitir un mensaje”

Lo anterior, porque a pesar de que la producción desde un principio fue clara en explicar las dinámicas que se iban a llevar a cabo esta semana y cómo deben funcionar, los participantes no tuvieron en cuenta esas reglas, y para elegir a los nominados del momento crearon un complot que quedó en evidencia en la transmisión 24/7 que se puede ver a través de Vix.

Esto hizo que El Jefe tomara acciones inmediatas y anuló la estrategia que había en mente, lo que quiere decir que las múltiples nominaciones que le hicieron los integrantes del cuarto infierno a Mafe Walker, junto con la de Nataly Umaña a Culotauro, que al ser la líder tenía como beneficio nominar a alguien ella sola, fueron eliminadas y el equipo Infierno, no pudo asegurar el ingresar de dos personas del cielo a la placa como lo tenían pensado.

Te puede interesar: Naren Daryanani es el primer eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

“Famosos, dentro de las reglas del formato se dice que no pueden decir su voto y tampoco hacer complot, y todos ustedes, menos Omar, cometieron esa falta. Los votos de todos ustedes, menos el de Omar, quedan anulados. La votación de Nataly queda anulada. En esta casa, en mi casa, las reglas se respetan”, dijo el conductor del juego durante la emisión del capítulo.

El Jefe anuló las votaciones en la nominación de La casa de los famosos - crédito @Canalrcn/IG

La situación terminó con cientos de comentarios, memes y burlas en las redes sociales en donde los seguidores del programa dejaron ver su inconformismo con lo que vieron y escucharon al aire. Pero lo que más se pudo notar fue la posición en contra de las palabras, el tono y la forma en como la modelo Sandra Muñoz se dirigió a la creadora de contenido Mafe Walker cuando esta la nominó.

De acuerdo con las imágenes del programa, la mujer que se comunica con los extraterrestres llamó a Muñoz al frente para y le dijo en la cara las razones que tenía para darle su voto a ella, pero la respuesta que recibió por parte de la actriz cafetera fue una forma de burla por el tema de los alienígenas.

Mafe Walker aseguró que esta decisión la tomó porque se sintió incómoda el día en que Sandra le mencionó que estaba gastando demasiada agua, ya que hasta ahora se estaba acostumbrando a la casa y a las rutinas. “Yo pensé: ‘¿Estoy gastando agua? [...] No fuiste oportuna, me lo puedes decir y no creo que fue el momento”.

Y la reacción que tuvo Sandra fue usar el momento para decirle con un estilo tosco que Mafe Walker no es de este planeta y por eso actuaba de tal manera.

“Te entiendo, como tú eres más de otro planeta, yo sí amo mi planeta y me gusta economizar agua”, contestó.

Mafe Walker nominó a Sandra Muñoz y la respuesta de la modelo causó revuelo en el público - crédito @lacasafamososco/X

Finalmente, Sandra Muñoz recibió cuatro votos en contra, apoyados por fuertes opiniones de parte de algunos de sus compañeros que están en el equipo cielo. Por su parte, Ómar fue nominado una sola vez, al igual que Sebastián, Johana y Diana. Así que el jefe determinó que todas las personas ingresarían a la placa.