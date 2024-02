Karen Sevillano reveló la incómoda experiencia que enfrentó por ser negra: “La gente racista es ignorante”

Karen Sevillano relató qué le molesta del racismo - crédito cortesía Canal RCN

Karen Sevillano, actual concursante de La casa de los famosos Colombia, compartió la mala experiencia que vivió horas antes de entrar al reality por cuenta de su color de piel.

La creadora de contenido caleña, que se siente orgullosa de su raza, aseguró que ha sido víctima de racismo durante toda su vida, pero lo que más le molesta es ver que “la gente es todavía muy ignorante frente al tema, pero los que más, nosotros mismos, los negros”.

Según relató la influencer, en la tienda que escogió para comprar su vestido de gala que lució durante el su llegada al concurso de convivencia, el dueño del lugar le hizo pasar un trago amargo.

“Yo llegué a medirme el vestido que elegí y pagué con mi plata para ese primer día y me vestí normal, cuando la vendedora me dijo que por favor esperara un segundo que el dueño me quería decir algo”, empezó narrando.

Karen Sevillano relató mala experiencia que vivió con diseñador pro su color de piel - crédito @buendiacolombia/Instagram

Cuando el propietario del almacén entró, elogio la forma en la que Karen lucía su traje, sin embargo, en lugar de alagarla con sus comentarios, terminó haciéndola enojar, pues quiso hacerle creer que ella no era negra.

“Qué bien te queda ese vestido me dijo, yo le contesté: ¡Cierto que sí, es que a la negra todo le queda bien!”, en ese instante la conversación tomó un vuelco de 180 grados que le dio otro tinte al incómodo episodio y, de paso abrió la discusión. Sevillano juró ante las cámaras del programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia que su historia ciento por ciento real.

“Él me contestó con cara de fastidio que como se ocurría decir eso, que yo no era ninguna negra, que no hablara así”, agregó Karen sobre la situación que la sacó de contexto el día que ultimó los detalles para outfit de ingreso al reality.

Para el sujeto que debatía con ella en ese momento, Karen era una mujer ‘canelita’ de raza mestiza a quien no le parecía malo que se autodenominara negra, pero que ese no era su color de piel. “Yo quedé paralizada, nueva y de paquete, pues le repetí que yo sí soy negra y que no tengo nada de que avergonzarme o porque negarlo”.

Sin embargo, el hombre continuó queriendo aludir a Karen agregando su reiteración. “No, tu no eres negra, negra la empleada que tengo yo en mi casa”.

Orgullosamente negra

De acuerdo con lo declarado por la caleña al periodista Edison Lozano para la sección Venga le cuento, ante la afirmación del diseñador ella quedó de una sola pieza. “Que cristo me mate si esto no es verdad, se los juro que así me lo dijo. Ay no, es que a uno como negro le toca muy duro también”.

Karen Sevillano deja su opinión clara en La casa de los famosos - crédito @karensevillano/Instagram

El racismo es una constante en el día a día de la participante de La casa de los famosos, sin embargo, a ella este tema ya no le molesta, excepto cuando se cruza con personas que según su criterio son ignorantes.

“Antes lloraba, pero ya no me afecta. Lo que la gente debe saber es que detrás de cada mujer negra hay una niña negra que creció con inseguridades, miedos, rechazos y necesita superar esa etapa para poder mostrarle al mundo quién es como ser humano”, reflexionó Sevillano quien también empodera a las mujeres en general sobre amor propio con su contenido en redes.

Para Karen el mayor conflicto fue reconocerse en un país pluricultural en donde la mayoría de los ciudadanos son mestizos, pero con una necesidad de clasificarse como blancos. “Lo peor es cuando un negro se empieza a comparar y a creerse menos negro. Eso si me molesta”, concluyó la creadora de contenido que dio más detalles sobre el desenlace de su historia en que se vio envuelta por culpa del racismo que aún se vive en parte de la sociedad colombiana.