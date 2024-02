Joven colombiana murió tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos

Gabriela falleció tratando de cruzar la frontera de México con Estados Unidos - crédito CAMILO CRUZ/Europa Press/Redes sociales

La víctima fue identificada como Gabriela Rincón Rojas, de 21 años, oriunda del municipio de Restrepo (Meta), y tras iniciar su travesía junto con algunos familiares, pero las agotadoras caminatas y las condiciones climáticas hicieron que el martes 13 de febrero muriera la joven por el área de Jacumba.

De acuerdo con un primo que viajaba con la joven colombiana contó que viajaban a pie con un grupo de 90 a inmigrantes. Durante un trayecto en la noche por Tijuana (México) Gabriela le comentó que se sentía mal:

“Le di agua, ella se sentó un momento y le dije vamos para arriba porque tenemos que llegar, tu llegas, arriba y ya descansamos”, indicó Ramón Díaz Granados para el medio internacional Telemundo 48, sin embargo, la colombiana no logró recuperarse.

Colombia de 21 años murió en la frontera en el área de Jacumba - crédito Luis Torres/EFE

Según el testimonio del familiar de Gabriela, él intentó despertarla y llevarla, pero no sucedió y murió en sus brazos. El primo de la víctima aseguró para el medio mencionado que la causa del deceso de su prima fue un infarto. “Cuando ya la toqué, le toqué su brazo, ya estaba rígida y les dije no ya está muerta…llegaron a tomarle el pulso y dijeron que ya no había nada que hacer”, señaló.

Otro familiar de la víctima expresó con dolor que hubiera querido evitar que su sobrina arriesgara su vida cruzando de manera ilegal: “No me comentaron nada a mí, Yo siempre les digo que aquí es muy duro a mis amigos yo les digo no vengan que aquí es muy duro”, dijo Marco Rojas, de 26 años, a Telemundo.

Además, el también padre de dos niñas reveló que su salario como ingeniero civil en Colombia no le daba para comer. “Yo en Latinoamérica cada vez me endeudo más y endeudo más y no hay oportunidades”, contó.

Finalmente, el hombre de 26 años resaltó entre lágrimas que, “si hay una parte de arrepentimiento o culpabilidad que es muy difícil de afrontar iba contigo es tu prima menor, pero son decisiones que tomamos y me que da tranquilidad en el corazón que yo hice lo que más pude por ella y mi dios decido tenerla a un lado de ella”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su intención de adoptar medidas drásticas para gestionar el creciente flujo migratorio hacia el país, incluyendo la posibilidad de cerrar la frontera. En medio de crecientes críticas por su manejo de la problemática migratoria, Biden ha apelado al Congreso estadounidense para que se apruebe una legislación más estricta contra la inmigración ilegal.

Migrantes colombianos en la forntero - crédito Jorge Duenes/REUTERS

Esta postura sugiere una reacción firme frente a la situación actual, mostrando una disposición a tomar acciones extremas si fuera necesario.

En un gesto que indica la seriedad de sus intenciones, el mandatario ha declarado abiertamente que está dispuesto a “cerrar la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente” si el proyecto de ley que propone encuentra respaldo en el Congreso.

La medida busca no sólo contener la entrada ilegal de migrantes sino también agilizar los procesos para facilitar sus expulsiones hacia México o sus países de origen. Esta posición se da en un contexto donde la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos también ha elevado solicitudes al Congreso buscando apoyo legislativo para manejar mejor la situación migratoria.

Según informes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el mes de diciembre del 2023 registró una cifra alarmante de 249,785 detenciones. Este índice representa un aumento del 31% en comparación con 191,112 detenciones de noviembre y un 13% más respecto al 222,018 del mismo mes del año anterior, anteriormente considerado uno de los máximos históricos.