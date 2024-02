Diana Ángel catalogó de egocéntrica a Martha Isabel Bolaños: “Tiene un tema con el ego”

Diana Ángel se sinceró con la actitud de Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’ - crédito RCN

En el capítulo 11 de La casa de los famosos, los participantes hicieron una dinámica en el que frente a una foto de cada uno de los participantes y ellos debían definirlos con una sola palabra.

Esa actividad creó tensión entre los concursantes: “Se va poner rebuena la semana, muchachos”, indicó ‘Culotauro’, cuyo nombre real es Camilo Díaz, en tono jocoso y acompañado de risas, al enterarse de la dinámica que puso ‘el Jefe’.

Los concursantes no se guardaron nada y expresaron lo que no les gusta de las actitudes de sus compañeros - crédito @canalrcn/Instagram

Cuando llegó el turno de la actriz y cantante colombiana Diana Ángel, le tocó la palabra: “egocéntrico”. La bogotana, que participado en diversas producciones televisivas, teatrales y musicales, no dudó en ubicar la palabra en la foto de Martha Isabel Bolaños.

La exintegrante del grupo musical Mujeres a la plancha expresó: “La palabra es egocéntrico y para Martha (...) creo que Marthica tiene un tema con el ego fuerte, y eso no la deja ser lo que ella quiere ser”, expresó Diana Ángel.

Posteriormente, el turno fue para la actriz caleña, conocida por su papel como ‘La Pupuchurra’ en la serie de televisión Yo soy Betty, la fea, escogió la fotografía de Ornella Sierra para colocar la palabra “envidioso”.

La influencer barranquillera lloró desconsolada por los comentarios que le hicieron sus compañeros - crédito @albistea/X

“No lo sé, pero vos manejas alguito ahí, de pronto en tu actitud, seguramente estoy equivocada, pero en tu actitud uno siente con una vaina de envidia”, dijo Martha Isabel Bolaños.

La influencer barranquillera respondió a la palabras de la actriz: “Tú piensas que todos te tienen envidia”. La caleña contestó: “Sí yo pienso que todos me tienen envidia es problema mío a ustedes no le tiene que afectar, pero yo siento que vos tienes un tumbaito ahí cómo no sé....”

La creadora de contenido conocida como ‘La barbie costeña’ no aguantó las lagrimas por las palabras que le dijo la actriz y otros compañeros, que la catalogaron de: “Intensa, desesperante, envidiosa, tímida y rumbera”.

Martha Isabel Bolaños le dijo a Ornella Sierra que era envidiosa - crédito Canal RCN

En la misma dinámica ‘Culotauro’ expresó que Nataly Umaña era una persona de poco fiar: “Escojo a Nataly porque digamos que hay detalles que no me generan tanta confianza a comparación de mis otros compañeros que fue para mí como que muy evidente el hecho de que todos ayer estuviéramos apoyándonos entre todos y que la líder que pues siento que es la cabeza de la semana no estuvo (...) pero sí Nataly, eres de poco fiar a veces”.

¿A quien hubiera eliminado Naren Daryanani de ‘La casa de los famosos’

El primer eliminado del reality del Canal RCN en una entrevista con el medio digital Pulzo confesó que varios de su excompañeros eliminaría como a ‘Culotauro’ y Karen Sevillano.

“Yo nominaría a ‘Culotauro’, porque se metió de chistoso a echarme cuentos, pero también me llevaría a Karen Sevillano, porque esto es un juego, porque ella no tendría en reparo en descabezarme a mí. Yo los escuché hablando entre ellos que así nos caigamos bien, debemos descabezarlo”, reveló el actor colombiano.

El actor fue el primer eliminado de La casa de los famosos de RCN - crédito cortesía Canal RCN

El actor que participó en la serie Padres e hijos reveló que no tiene e n nada en contra de los participantes, sino que es su percepción de lo que observó en la casa: “Veníamos viviendo una realidad muy distinta a la que se vio en el final, pero creo que es un juego y es pura estrategia, eso lo digo por Camilo Díaz ‘Culotauro’ y por Juan David Zapata, que también quiso refutar algo que no tenía sentido”.

Asimismo, en especifico se refirió a la creadora de contenido Karen Sevillano: “Ella es un tremendo personaje y caímos muy bien, tiene una fuerza muy grande. Es buena para concursar, es original y verdadera con sus valores, en lo poco que percibí”.