Carlos Galán “repite” discurso de seguridad de Claudia López: “Invertiremos en policías para Bogotá”

El alcalde Galán tomaría medidas similares a las de López para aumentar el pie de fuerza en Bogotá tras hechos de inseguridad en la capital colombiana - crédito John Paz/Colprensa

Durante el transcurso del año 2024, la capital colombiana ha experimentado un preocupante aumento en la inseguridad, especialmente en establecimientos como restaurantes, gastrobares y comercios.

Te puede interesar: Bogotá estaría endeudada: $14,7 billones pondrían en riesgo las arcas de la ciudad

En febrero se han registrado, al menos, nueve atracos masivos a locales comerciales en la capital. Estas situaciones han generado una sensación de peligro generalizada entre los habitantes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló las medidas que su administración estas pensando en implementar para enfrentar el desafío de la inseguridad, según dijo en entrevista con Caracol Radio. Galán hizo énfasis en la importancia de reforzar el pie de fuerza en las áreas más afectadas por la delincuencia común y la extorsión, señalando que Bogotá enfrenta un problema de seguridad complejo que requiere atención urgente.

Te puede interesar: Garantizar la seguridad en la Corte Suprema le pidió el Consejo de Estado al alcalde de Bogotá ante tercera jornada de votación de fiscal

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Galán dice que se invertirá, de nuevo, en la formación de Policías en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

“La ciudad de Bogotá tiene un fracaso sistemático en sus políticas de seguridad”, afirmó Galán durante la entrevista. “Estaremos financiando con recursos propios la formación e incorporación de nuevos policías para fortalecer nuestra fuerza policial. No solamente invertiremos en formarlos”, - dijo Galán haciendo alusión a lo que hizo la anterior administración- “sino también en su integralidad: en el gasto recurrente que implica un policía, los financiaremos con recursos propios para que se queden en la ciudad”, detalló.

Te puede interesar: Inseguridad en Bogotá: traficantes y hombres armados fueron capturados en un operativo en la localidad de Bosa

El discurso del alcalde Galán refleja no solo preocupaciones similares, sino una medida parecida a las expresadas anteriormente por la exalcaldesa Claudia López, quien también hizo hincapié en la necesidad de aumentar el número de policías en la ciudad e invirtió recursos en la formación de miles de uniformados de la Policía Nacional.

“Bogotá tiene menos policías que hace cuatro años. Eso es una falencia histórica. El general salamanca dio unos 450 uniformados a la ciudad desde diciembre, ahora, nos han prometido que Bogotá recibirá más de 3.000 policías en el curso de este año”, concluyó Galán en su intervención para Caracol Radio.

La promesa del Gobierno de aumentar el pie de fuerza nunca se cumplió

La alcaldesa Claudia López informó que en Bogotá hay menos policías que en 2016 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

“Quiero contarle a Bogotá una cosa que me parece indignante, y me reuní con el director General de la Policía porque me parece una estafa a Bogotá... Con sus impuestos nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías, porque Bogotá necesita más policías, somos muchos, ocho millones”, dijo la alcaldesa en sus declaraciones en marzo de 2023, en medio de la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

Sin embargo, esta formación no se vio materializada en mejoras para la seguridad en la capital. Al respecto, López señaló que el Gobierno nacional no había cumplido con sus compromisos y que se había llevado los uniformados pagados por el distrito a otras regiones del país.

En un mensaje que publicó Claudia López el 2 de julio de 2023 se lee: “La ciudadanía y esta alcaldesa hemos dado a la Policía la mayor inversión, apoyo e instrucciones para mejorar (...) Esperamos o que el gobierno nacional pueda cumplir con la asignación real (no entrar por una puerta y sacar por otra) de 3.000 policías adicionales (1.500 que se comprometió a adicionar en 2022 y otros 1.500 en 2023)”.

Claudia López exige los 3.000 policías para la ciudad

El déficit de policías que tiene Bogotá

La falta de uniformados de la Policía en Bogotá, así como en varias ciudades de Colombia, es un hecho innegable. Tanto la exalcaldesa Claudia López como el actual alcalde, Carlos Fernando Galán, coinciden en que la ciudad no cuenta con suficientes uniformados, ni por su extensión territorial y tampoco por la densidad poblacional.

Actualmente, Bogotá dispone de 16.656 policías, lo que equivale a un agente por cada 470 habitantes. Este número está por debajo del estándar internacional establecido en 2006 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que recomienda un policía por cada 300 habitantes.

A Bogotá le faltan alrededor de 10.000 policías para alcanzar los estándares internacionales - crédito Alcaldía de Bogotá

Por lo tanto, se estima que debería haber al menos 26.600 agentes de policía en la capital colombiana. Entonces, faltarían alrededor de 10.000 personas más para reforzar esta situación.

Los datos y hechos han llevado a que diferentes líderes políticos propongan medidas para abordar esta crisis, que representa un obstáculo para mejorar la seguridad en Bogotá. Una de las propuestas desde el Concejo de Bogotá es la incorporación de policías y militares retirados para aumentar la fuerza disponible en la ciudad, otra parece ser la militarización de las calles bogotanas. Por lo pronto, en mayo de 2024, Galán presentará el Plan de Desarrollo de Bogotá, en el habrán cambios sobre la inteligencia, la estrategia y la interconexión entre instituciones y ciudadanía para combatir los delitos de alto impacto.