Lluvia de elogios para Greeicy Rendón tras presentación en Costa Rica: no la bajaron de ‘mamacita’

La colombiana apareció con un diminuto vestido y prendió la noche con sus sensuales movimientos de cadera - crédito @revistavea/Instagram

Greeicy Rendón se ha posicionado como una de las artistas importantes del género urbano en el país. Su reciente faceta como jurado en La voz kids también ha hecho que la caleña se gane el corazón de los televidentes y los niños que forman parte de sus filas como coach del programa de canto.

Recientemente, la intérprete de temas como Amantes, Más fuerte y Destino, se presentó en el Festival Picnic Centroamérica de Costa Rica. Allí, la caleña deslumbró con los sensuales movimientos de cadera que siempre la han caracterizado y encantó con la envidiable figura que presume en redes sociales.

Greeicy encantó a los costarricenses con sus movimientos de cadera en el Picnic Fest - crédito @greeicy/Instagram

En los videos que circularon en las diferentes redes sociales y que recopilaron diferentes cuentas de entretenimiento, se puede ver a Greeicy muy emocionada durante su presentación. La caleña llevó un diminuto vestido en color mora en leche cargado de brillantes de dos piezas, que acompañó con botas y guantes del mismo tono.

Cabe mencionar que la pareja de Mike Bahía compartió en sus redes sociales parte de la presentación que tuvo en el festival de música, en donde también compartió escenario con la agrupación Cultura Profética y se llevó la ovación del público.

“Pura vida. Gracias Costa Rica. Un fin de semana lleno de amor, millones de aprendizajes y mucha revelación. Te quedaste para siempre”, escribió la cantante en un post en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 22,4 millones de seguidores.

Greeicy compartió unas emotivas imágenes junto a Kai, disfrutando de los paisajes de Costa Rica - crédito @greeicy/Instagram

Con algunos pasos de baile, Greeicy enamoró a los miles de asistentes que se dieron cita para escucharla interpretar sus más grandes éxitos musicales. Los comentarios no se hicieron esperar, por lo que algunos no la bajaron de “mamacita”: “Mamasota, con un hijo y tremendo cuerpazo”; “solté la arepa que tenía en la mano y de una vez pensé ‘necesito ir al gym’”; “la envidia de muchas, si tuviera ese cuerpo hasta sin falda les salgo a cantar”; “tremenda mamacita esta mujer”, entre otros.

El oso en su primer ‘casting’

Aunque la vallecaucana ha destacado más en el campo musical, sus inicios en el mundo del entretenimiento se dieron cuando formó parte de producciones televisivas como Correo de inocentes o Chica vampiro. Cuando apenas era una adolescente, debía realizar castings para obtener sus protagónicos.

Recientemente, la jurado de La voz kids contó una divertida anécdota que vivió cuando audicionó para uno de los personajes que interpretó cuando apenas era una adolescente. De acuerdo con Rendón, los textos para las audiciones tienen algo que se denominan “acotaciones”, emociones del personaje o tips para los movimientos de cámara.

“Entonces está Carolina, dos puntos, el texto, pero siempre hay un parrafito que es donde te indica qué es lo que pasa, entonces me acuerdo de que en ese momento decía: ‘Ella se está mirando en el espejo y se siente mal’”, expresó la cantante, que tendrá una presentación en el Movistar Arena de Bogotá.

Finalmente, la ahora cantante logró quedarse con el papel a pesar de los errores que cometió - crédito @greeicy/Instagram

Al no contar con tanta experiencia en la actuación, la artista lo que hizo fue leer textual los diálogos que aparecían, pero contrario a lo que algunos pensarían, esto inspiró ternura en quienes hacían el casting y la llamaron de nuevo.

“Esa es la acotación y cuando llegó mi momento de hablar, dije lo mismo que aparecía ahí. Yo tenía 15 años, les generó ternura, no me cortaron la escena y me dejaron hacer la ridiculez. Cuando terminé me dijeron: ‘Vamos a repetirlo, pero no tienes que decir todo esto’, al final me gané el casting”, contó entre risas.