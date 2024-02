‘La tremenda’ salió a explicar el presunto abuso sexual a su esposo: “Me disculpo”

La influenciadora Dailyn Montañez aseguró que hay prácticas sexuales que a su pareja Yordan Galván Julio no le gustan, pero que, como no "se deja", toca "a las malas" - crédito @tremdeda.show/Instagram y @yordan_galvan/Instagram

Una polémica se ha presentado en las redes sociales en los últimos días por un contenido en el que participó la influenciadora colombiana conocida como La tremenda junto con su esposo. Ambos aparecieron en el pódcast de Mariam Obregón, en el que la cucuteña confesó haber drogado a su esposo para llevar a cabo una práctica sexual sin el consentimiento de él.

De inmediato, los comentarios en contra de la celebridad de Internet cayeron en oleadas, porque admitía que abusó de su compañero sentimental, además de haberlo manipulado.

Sin embargo, esta semana los dos salieron a dar explicaciones de lo sucedido en un video que publicaron en su cuenta de Facebook. Ella comienza diciendo que todo de lo que la acusan “no es verdad, nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos problemas en la relación, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estas situaciones con mi pareja. No me siento orgullosa, vi la entrevista y la verdad siento pena de mí misma por decir esas cosas”.

Esposo de La Tremenda negó que su pareja lo haya drogado y sodomizado

Pero uno de los puntos por los que se le criticó más fue por tratar con tanta ligereza un tema tan serio. Más allá que sea cierto o no, los internautas consideraron que era una falta de respeto con aquellas personas que han sido víctimas.

“Sí es la culpa de nosotros por ponernos a hablar de temas tan delicados, porque sí hay personas que de verdad han pasado por violaciones, por abusos y ahora están pensando que lo estamos tomando como una broma o un chiste, pero esto no es un chiste. En ese momento no lo vemos, no vimos el problema, así que de verdad les pido mis disculpas públicamente porque de verdad se lo merecen. Me considero una buena persona y una buena mujer”, expresó.

Por el peso de la controversia, apeló a la confianza que sus fans más fieles que guardan, manifestando que su relación siempre ha sido guiada por los mejores valores. “Las personas que me siguen hace mucho tiempo saben la relación que yo llevo con mi pareja, que jamás nos hemos maltratado o faltado el respeto de esa manera. Como él lo dijo, tenemos problemas como todas las parejas, no tenemos la relación perfecta, pero todo lo que hacemos en nuestro hogar ha sido con mucho amor”, continuó.

Asimismo, concluyó asegurando que todo “me parece preocupante. Esto no es un juego, ya me di cuenta. Para tener redes sociales hay que tener una mente fuerte. A él lo tienen como el bobo que está conmigo y a mí como la maltratadora. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie”.

A su vez, Yordan Galván, pareja de la norsantandereana, aportó su versión en el mismo clip. “Si eso hubiese pasado, yo no estaría con ella, no me hubiese casado. Les pedimos disculpas públicas porque era nuestro primer pódcast, nos dejamos llevar por las emociones y estamos muy arrepentidos por ella. A mí me comentan que qué hago con esta mujer, pero les repito, fue algo totalmente por las emociones”, indicó.

También añadió: “Muchachos, somos influencers, esto es polémica para que le vaya bien al video. ¿Ustedes creen que, si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado? Yo la dejo, una vieja loca así para qué”.

Por su parte, los usuarios se mantuvieron en gran indignación y reaccionaron. “¿Por qué dijiste todo eso con tanta naturalidad?”; “Entonces fue verdad o Mentira?”; “Broma? No creo, contó detalles, dijo hasta el nombre de su amigo involucrado, pregunto mas de una ocasión si lo podía contar, decir que es broma no la salva de nada” u “Honestamente no creo sea mentira cuando Mariam les pidió contaran esa anécdota. Lo que sí es realmente importante es que esa vida es de ellos”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en las plataformas digitales.