Acemi respondió al informe de la Contraloría sobre las EPS: señala que “genera grandes confusiones”

En la tarde del lunes 19 de febrero de 2024, Acemi, el gremio que reúne a once importantes Entidades Promotoras de Salud (EPS) se pronunció sobre el informe que compartió la Contraloría General de la Nación.

En dicho informe, el órgano fiscal aseguró que el 80% de las EPS tendrían problemas con las reservas técnicas, que son los recursos con los que las entidades se apalancan para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.

Al respecto, Acemi, a través de un comunicado, propuso una mesa de trabajo con la que buscan crear consenso en los acuerdos para buscar una solución de manera conjunta a los problemas de financiamiento de las EPS.

En la publicación, el gremio aseguró que el informe de la Contraloría “genera grandes confusiones y crea un ambiente de desconcierto en todos los actores del sistema”.

Por tal motivo, Acemi compartió cuatro puntos con los que busca generar soluciones a los problemas de financiamiento, aunque aseguró que ve con preocupación las cifras compartidas en el informe de la Contraloría.

“Con enorme preocupación evidenciamos una inmensa diferencia entre las cifras oficiales presentadas hace pocos meses por la Superintendencia de Salud y las que muestra el informe de la Contraloría.

Incluso, aseguraron que el informe del órgano fiscal no coincide con los estados financieros de las EPS, por lo que catalogaron que los resultados “comunican una imagen deformada del estado del sistema”.

Acemi aseguró que la falta de recursos en las reservas técnicas, que es el colchón que las EPS deben tener para continuar prestando el servicio a sus afiliados en momentos en los que no reciben recursos, no es un secreto, por lo que compartió las razones que llevaron a las entidades a no cumplir con lo establecido en la ley.

“Como es sabido públicamente, en la actualidad la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas, hecho que se explica de forma sencilla: los recursos que se giran para la atención a pacientes (lo que se denomina técnicamente UPC) son insuficientes, lo que sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema. Este hecho ha sido reconocido recientemente por la Corte Constitucional”.

Uno de los problemas que encontró Acemi en el informe de la Contraloría fue la diferencia entre las cifras que tienen las en su contabilidad EPS y los resultados que compartió el órgano fiscal, por lo que pidió construir una mesa técnica en la que se puedan unificar los resultados.

“A fin de contar con una base de información objetiva y ajustada a la realidad del estado del sector, que sirva como insumo para el debate público sobre cómo fortalecer el sistema, ACEMI propone constituir una mesa técnica de trabajo amplia para unificar las cifras. Esta es una obligación ética con los colombianos y una necesidad apremiante en un momento en el que se tomarán decisiones críticas sobre el futuro del sector”.

Por último, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, aseguró que el sector atraviesa por un momento difícil, pero las EPS no han dejado de atender a los colombianos y gestionando los temas de salud que necesitan, por lo que informes como el entregado por la Contraloría terminan generando incertidumbre y alarmismo al compartir datos sin contexto.

“Si bien es cierto que el sector atraviesa por un momento de dificultades, también lo es que hoy las EPS siguen atendiendo a millones de colombianos y gestionando su salud. La incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan al sistema y generan zozobra en un momento que exige sensatez, tranquilidad y rigurosidad”.