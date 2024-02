Andrea Valdiri hizo de las suyas en la boda de ‘La Tremenda’ y acabó con la magia del momento

Andrea Valdiri acabó con la magia en matrimonio de La Tremenda - crédito @tremenda.show/Instagram

Tras generar controversia en la redes sociales por cuenta de las declaraciones en las que La Tremenda confesó haber drogado a su novio Luis Jordán Galván para obligarlo a tener sexo con ella, la pareja sorprendió llegando al altar el sábado 17 de febrero en Cúcuta, Norte de Santander.

A la ceremonia llegaron varios creadores de contenido, como el Sebastucho, Dos Rayos, Emiro Navarro, La Jesuu y Andrea Valdiri, quien se robó el show en la fiesta por llamar la atención al punto que acabó con uno de los momentos más esperados de la noche.

Desde su arribo la barranquillera causó sensación entre los demás invitados tanto a la eucaristía como a la fiesta, pues la influenciadora fue de las repostadas por los asistentes, sin embargo, entrada la noche y cuando la hora esperada de tirar el ramo, Valdiri no contuvo sus emociones y protagonizó bochornoso acto en medio de la pista.

Andrea Valdiri peleó a capa y espada por el ramos de La Tremenda y luego lo tiró causando controversia en la boda de la influencer - crédito @lajesuu/Instagram

De acuerdo con lo publicado por varias de las presentes en la boda, eran varias las que estaban esperando que llegara la hora en la que la novia lanzara el ramos para registrarlo como un momento mágico; sin embargo, esto no fue posible. Pues justamente en ese preciso instante Andrea enloqueció y peleó a capa y espada por quedarse con el preciado ramo.

A la creadora de contenido no le importó luchar contra La Jessu, pese al estado en embarazo de la caleña, y luego arrastró a otra oponente para finalmente apoderarse de lo que tanto quería.

El desconcierto entre algunos de sus colegas ocurrió cuando Valdiri luego de tremendo show, desbarató y tiró el ramo por el aire como un acto de rebeldía. Posteriormente bromeó con este lanzándolo a cada una de sus amigas de las que sabía que no tenían planes de casamiento, razón por la que la barranquillera caricaturizó el tradicional momento.

Recordemos que la tradición consiste en que la mujer que recibe el ramo al azar cuando la novia lo arroba de espalda, será la siguiente en contraer matrimonio.

La polémica

Pese al incomodidad que causó la actitud de Andrea Valdiri con el ramo, la influencer bajó los ánimos con una sonrisa y poco a poco se tomó la pista de baile alegrando a los demás invitados.

Andrea Valdiri se adueñó de la pista en el matrimonio de La Tremenda - crédito @emiro_navarro/Instagram

No obstante, otro hecho llamó la atención de los seguidores de la bailarina, pues la mayoría del contenido que se vio de ella en las redes tenía que ver con fragmentos de canciones dedicadas al despecho, por lo que muchos pasaron a pensar que su comportamiento eufórico tuvo que ver con el su actual estado sentimental.

Algunos opinaron que Andrea Valdiri continúa entusada luego de su divorcio con el también influencer Felipe Saruma. Además, que ya son varios los matrimonios que a la barranquillera no le han prosperado.

“Como no llevaron payasos al evento, ella tenía que serlo esa noche”, “doña ordinaria en todo su esplendor… como dice Carolina Herrera: ‘el dinero no da clase’”, “ahora se entiende porque no le duran los matrimonios”, “La pobre no sabe que hacer para ganar la atención y lo peor de todo es que le sale mal”, “pero cuando Epa Colombia hizo lo mismo en el de ella si le reclamó”, “se pasa de ridícula y payasa”, “pobre mujer, la dejó sin ramo y sin extensiones”, estos comentarios hicieron parte de las criticas que recibió la creadora de contenido por su comportamiento en la boda de La Tremenda.

Andrea Valdiri recibió el cariño de sus seguidores en Cúcuta - crédito @andreavaldirisos/Instagram

No obstante, al día siguiente Andrea Valdiri continúo con su día a día normal y antes de abandonar la ciudad de Cúcuta, visitó algunos lugares comerciales para comprar calzado, ya que en en esta zona del país la industria del cuero y la marroquinería es muy conocida por su calidad.

En las calles la barranquillera recibió el cariño de sus seguidores y del club de fans que tiene en esta zona de Colombia, quienes acudieron en su búsqueda para pedirle fotos.