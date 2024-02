Paloma Valencia comenta que hablaron ella y sus copartidarios en Washington con respecto a la elección de un nuevo fiscal

La legisladora de oposición dice que espera que su viaje y el de sus compañeros s Washington sirva para que haya versiones amplias sobre Colombia en el exterior - crédito Senado Colombia.

Uno de los temas coyunturales que ha generado debate en el país ha sido la elección de un nuevo fiscal por parte de la Corte Suprema. En su momento, cuando organismos como la ONU o la Cidh compartieron comunicados en los que mencionaban la situación y pidieron que se diera celeridad a la selección de la nueva persona que lideraría la entidad. Por este motivo, congresistas del Centro Democrático fueron a Washington, según ellos, en defensa de la Corte Suprema.

Una vez finalizó dicho viaje, la senadora Paloma Valencia por medio de su cuenta de X comentó acerca de las cosas que ella y sus compañeros hablaron en Estados Unidos con respecto a la situación antes mencionada.

La senadora dijo en su publicación que, junto con sus compañeros, se dedicó a exponer una perspectiva renovada de la realidad colombiana no solo ante Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino también frente a congresistas y representantes de diversos centros de pensamiento de la capital estadounidense.

Y es que, Valencia de igual manera dijo con respecto a los comunicados de diferentes organismos sobre la elección de un nuevo fiscal que: “los comunicados recogían lo que conocemos cómo la versión del Presidente Petro. Mientras veíamos el asedio violento -con banderas del M-19 que recordaban la toma del palacio de justicia y el asesinato de los magistrados-; los comunicados conminaban a la Corte a cumplir la ley. Mientras presenciábamos una presión indebida de un presidente -con causas penales contra su hijo, su hermano y su campaña- exigiendo su propio fiscal; se hablaba de un golpe de Estado”.

Paloma Valencia habla de lo hablado por ella y sus compañeros en Washington sobre la elección del fiscal - crédito @PalomaValenciaL

Adicionalmente, compartió su percepción sobre el presidente, sugiriendo que éste muestra una evidente incomodidad frente a los límites institucionales y legales que no favorecen su agenda. Según Valencia, el mandatario exhibe un rechazo hacia aquellas leyes con las que no está de acuerdo, así como hacia decisiones judiciales que no le son favorables, percibiendo cualquier obstáculo legislativo o judicial como un abuso o una obstrucción a su gestión.

En su crítica, menciona varios ejemplos que a su juicio demuestran esta actitud, como la reacción ante la anulación judicial de la elección de un congresista de su partido o la invalidación de una norma por ser inconstitucional. La senadora concluye sugiriendo que el presidente gustaría de un poder más absoluto, comparándolo idealmente con la figura de un emperador.

A esto último agregó que: “La cuestión no es menor. Empezó con la denominación de golpe blando y luego dio lugar a comunicados por el Consejo de Estado; ahora va en el llamado a la protesta. Pareciera que busca repetir el paro nacional, y en medio del caos, vencer todos los frenos y contrapesos institucionales que lo limitan”.

En su mensaje de igual manera señaló una creciente tensión entre el ejecutivo y la rama judicial en Colombia, destacando cómo el presidente ha intensificado su retórica en contra del poder judicial, utilizando un lenguaje que evoca la idea de enfrentamientos y preparativos para escenarios adversos. Además de decir que el ELN ha sido un socio estratégico en las movilizaciones del pueblo.

Además, cerró su publicación diciendo que: “esperamos que nuestro viaje a Washington sirva para que las versiones sobre Colombia sean más amplias. Incluyan nuestras preocupaciones, que sabemos son las de muchos. Será sin duda el primero de varios viajes, pues siento que es definitivo prevenir que la falta de información en el exterior sirva para que el presidente reciba un respaldo internacional no solo inmerecido, sino peligroso. Tal respaldo solo pudo ser posible por una mala interpretación de lo que estamos viviendo, y alienta al presidente a seguir por una senda inconsciente y peligrosa”.