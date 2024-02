¡Indignante! Dejan en libertad a hombre que degolló a una adulta mayor en Palmira

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevamente la Justicia en Colombia le vuelve a fallar a los ciudadanos, luego de que, bajo una argucia, dejaran en libertad a un hombre que degolló a una adulta mayor que le habría cobrado lo del arriendo, en un brutal crimen que se perpetró el viernes en Palmira (Valle del Cauca) y que se conoció en la mañana del sábado 17 de febrero.

“La oportuna reacción del Departamento de Policía Valle, en el municipio de Palmira logró la identificación del presunto responsable de los hechos lamentables, en el cual pierde la vida una mujer de 62 años, en el barrio La Colombina”, reportó el coronel Giovanni Cristancho, comandante departamental de Policía, luego de que las autoridades recibieran aviso de lo ocurrido.

Precisamente, cuando estaba bajo custodia de las autoridades, el señalado asesino, de origen extranjero, confesó el crimen, sin embargo, como estaban cerrados los juzgados de la población vallecaucana en la que ocurrió el asesinato, lo trasladaron a Cali para que le iniciaran el proceso penal correspondiente, informaron en el periódico regional a El País.

De esta forma se contactaron con el juzgado 13, con funciones de control de garantías, donde no recibieron el caso porque no era de su competencia, bajo el argumento de que el deleznable hecho no ocurrió en la jurisdicción de esa ciudad, agregaron en el diario caleño.

La decisión tuvo como consecuencia que el confeso asesino retornara a las calles, pese a su peligrosidad, ya que se completaron 36 horas tras su captura, sin ser judicializado, señalaron en la emisora Blu Radio.

Al parecer el violento asesinato ocurrió porque la víctima, que fue identificada por las autoridades como Aura Elisa Rodríguez, le cobró a su presunto asesino la suma del arriendo de una de las habitaciones que le rentó en su vivienda, que se ubica en la carrera 32 con calle 20, destacaron en el informativo de televisión Noticias RCN.

Ante el reproche y una acalorada discusión, el hombre, de 34 años de edad, la atacó con un arma blanca y le provocó varias heridas en el cuello, que conllevaron al deceso de la adulta mayor, detallaron en El País.

Asesinaron a otra mujer que cobró el arriendo

Aparte del caso de Palmira, en el Valle del Cauca, específicamente en su capital, Cali, otra mujer adulta mayor fue asesinada y su hijo, en situación de discapacidad, resultó gravemente herido, luego de que le cobrara a uno de los inquilinos que residía en su vivienda en el barrio Cristóbal Colón.

La víctima en este caso fue identificada como María Victoria Loaiza, de 63 años, quien fue atacada violentamente con arma blanca por su asesino, luego de que ella le hiciera el reclamo por lo adeudado el pasado miércoles 14 de febrero. En el hecho, el homicida también agredió al vástago de la mujer, quien fue trasladado de emergencia, por su estado crítico a un centro asistencial.

En este caso el señalado criminal también fue capturado, mientras que el homicidio sigue en investigación para establecer las causas que conllevaron al deleznable ataque.

Entre tanto, allegados de Loaiza recordaron que ella era una persona muy apreciada en su barrio por su liderazgo comunitario.

“María Victoria era una mujer alegre, era una líder, ella tenía a su hijo en condición de discapacidad, pero también era una mujer que estaba al servicio de la comunidad”, expresó Ana María Solís, miembros de la colectiva Mujeres sin miedo, para 90 Minutos.

Precisamente, el viernes se llevó a cabo una velatón en ese sector de la capital vallecaucana en conmemoración de la mujer y en solidaridad con sus familiares, en el que también participaron organizaciones de derechos humanos.