“Es como el pulpo”: la reacción del concejal Angelo Schiavenato tras probar la pelanga por primera vez

Tras una nueva sesión en el Concejo de Bogotá, el abogado, estudiante de medicina y creador de contenido Angelo Schiavenato se atrevió a probar por primera vez en su vida la pelanga. Uno de los platos típicos de la región cundiboyacense que, en la ciudad, se vende en plazas de mercado, puestos de comida callejera y restaurantes de comida colombiana.

Su mezcla de sobrebarriga, menudo, cuajo, costilla, pata, oreja, jeta y chocozuela representa todo un reto gastronómico para el paladar de algunos comensales, pero, aun así, el joven concejal decidió arriesgarse y probarla, rogando que “Ojalá” estuviera “buena. Aunque ni idea de qué tal será. Suena raro, como frita, amarilla. Ojalá no sea babosa, huev”#$% ¿Es babosa? Todas las cosas raras siempre son intestinos”.

Acompañado por dos personas que parecían conocer a la perfección la pelanga y la plaza a la que llegaron en busca de este manjar, Angelo se llevó un primer bocado a la boca, para encontrar que no solo su apariencia, también su consistencia, era algo fuera de lo común:

Angelo: ¿Maric@$#, qué es esto?

Acompañante: Eso es carne de espina.

Angelo: Parece que tuviera dientes.

Acompañante: Esa se ve más normalita. Se le va a hacer como un poquito difícil de masticar.

Angelo: (Cara de aprobación).

Acompañante: ¿Qué tal? ¿bien?... ahí va.

Angelo: Está súper rico. Ese si está riquísimo. Es como un pulpo.

Acompañante: Es más rica la rila que el pulpo. Pero ahora sí, va a probar la parte carnosa de ese cartílago. Que diferencia ¿no?

Angelo: Asiente con la cabeza.

Sin embargo, Angelo no pudo zafarse de la experiencia completa y terminó identificando qué partes desfrutaba de la pelanga y que otras, por el contrario, no:

Acompañante: Que diferencia, está blandita ¿no? Acá hay filet mignon, solomillo, punta de anca (bromea).

Angelo: ¿Solo Millos?

Acompañante: Es un poco gelatinoso, también es amores y odios.

Angelo: No, la pata si no. Lo que me gustó fue la carne. Usted me dio una vaina que no me gustó, el cartílago... ahí todo duro, pero lo que estaba pegado a eso, estaba bueno.

Acompañante: ¿Qué tal?

Angelo: 10 de 10.

De hacerse viral por arrollar a dos ladrones con su BMW al Concejo ¿Cómo fue la campaña de Angelo al Concejo?

A cuatro días de la contienda electoral para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, ediles y diputados el 29 de octubre del 2023, a través de sus redes sociales, Schiavenato presentó su candidatura al Concejo de Bogotá.

Así lo habría dado a conocer en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, luego de que, a manera de broma, lo nominaran a la presidencia:

“No hice campaña porque yo no tengo la necesidad de estar llenando la ciudad de un montón de publicidad como varias personas que, de la manera más respetuosa, debo decir, ni siquiera están preparadas para el cargo. Es siempre, ustedes saben cuál ha sido mi experiencia académica y profesional y creo que estoy en todas las capacidades para ocupar ese cargo, pero son ustedes los que deciden (…) si quieren votar por mí, creo que sería un voto responsable”.

Con tan solo cuatro videos y sin pagar por publicación, Angelo logró llegar al Concejo con más de 10.000 votos. únicamente, utilizando sus redes sociales, las cuales, empezaron a cobrar relevancia luego de que en mayo del 2022 arrollara a dos ladrones que intentaron quedarse con sus pertenencias y uno de sus vehículos de lujo.

Su paso por el cabildo, aseguró, “será un tema de, lo que ustedes quieran, van a estar viéndolo. Van a estar controlando todo, van a estar vigilando todo (…) me gustaría que utilicen mi canal para poder escucharlos, para poder saber qué es lo que necesitan. Para eso me eligieron”.