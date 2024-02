Cielo Rusinque estalló contra la Fiscalía con particular publicación y fue objeto de burlas en redes sociales

Cielo Rusinque denunció supuestas trampas de la Fiscalía para inducirla a que cometiera un “error” - crédito Colprensa

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, ha sido protagonista en redes sociales por mostrarse partícipe de asuntos de trascendencia nacional.

Te puede interesar: Cielo Rusinque amplió en la Policía su denuncia de seguimientos de la Fiscalía

La funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro ha opinado sobre diversos temas políticos, económicos y sociales; y se ha dado a conocer por ser fiel opositora de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Cielo Rusinque denunció supuestas trampas de la Fiscalía para inducirla al “error”

Justamente, en una nueva arremetida contra la Fiscalía, Rusinque hizo una publicación el sábado 17 de febrero con el criticó la gestión de la entidad. La particular publicación llamó la atención pues insinúa que el ente acusador no ha podido hacerle frente a una denuncia que instauró desde noviembre de 2023.

“Por acá parte de la banda de extorsionistas que habita en mi residencia, esperando los próximos operativos de la Fiscalía”, escribió Rusinque en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando unas imágenes de juguetes y figuras de acción.

Publicación de Cielo Rusinque generó críticas y burlas en redes sociales - crédito @cielo_rusinque/X

A la polémica publicación de la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), usuarios de las redes sociales reaccionaron entre críticas y burlas. Uno de los que se despachó contra Cielo Rusinque fue Juan José Lafaurie.

Te puede interesar: Exfiscal Barbosa confirmó que sí eran del CTI hombres que tomaron fotos de la vivienda de Cielo Rusinque

El hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, la llamó “Ridícula”, a través de su cuenta de X.

Publicación de Cielo Rusinque generó críticas y burlas en redes sociales - crédito @LafaurieCabal/X

Otros usuarios se fueron contra la vicefiscal Martha Mancera, fiscal encargada, señalando que es la “jefe de la banda” de delincuentes a los que se refiere Rusinque:

Publicación de Cielo Rusinque generó críticas y burlas en redes sociales - crédito @misioneros2010/X

Algunos comentarios pasados de tono no se hicieron esperar entre quienes escribieron en respuesta a la publicación de la funcionaria: “Medícate por fa”, “Y luego se enojan por que se le dice mongólica”, “El nivel de los funcionarios del gobierno es realmente vergonzante”.

Publicación de Cielo Rusinque generó críticas y burlas en redes sociales - crédito @davoelbravo/X

Y las críticas tampoco faltaron, algunos cuestionaron el conocimiento y experiencia de Cielo Rusinque para liderar la Superintendencia de Industria y Comercio: “¿En manos de quién quedó la SIC? Una entidad dirigida históricamente por técnicos serios y reconocidos expertos en materia de competencia y mercados. En cambio, Petro nombró una influencer experta en X y propaganda política pagada”.

“Cada quien es libre de hacer y decir lo que quiera, pero enserio que necesidad de esto en una funcionaria pública de alto nivel. Hace quedar mal al presidente y su gobierno. En la mañana con algo de Chespirito y ahora sus muñecos”, fue otro de los comentarios.

Otros arremetieron contra la funcionaria tildándola de “mediaocre”: “Llegar a esa edad para escribir tanta maricada y no poner postura sobre el ELN que amenaza al país, el aumento de las masacres, la economía por el piso, la presión a las cortes, las perdidas del imperio del ley, deje de ser tan mediocre, ser progre de verdad les da título de criminal”.

La denuncia de Cielo Rusinque ante la Fiscalía

La nueva superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, denunció en noviembre de 2023 tener miedo por su integridad y la de su familia al percatarse de que tres hombres armados llegaron al edificio donde reside y se presentaron como integrantes del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Luego de su denuncia, el ente acusador emitió un comunicado aclarando la presencia de los hombres en el edificio: aseguró que estaban cumpliendo con una orden de la policía judicial en un caso de un grupo delincuencial dedicado a la extorsión y, al parecer, uno de sus integrantes vive en el mismo sitio que la funcionaria.

Asimismo, indicó que había sido citada para que diera una ampliación de su denuncia; el encuentro quedó programado para el 12 de febrero de 2024 a las 8:00 p. m., pero, según el ente acusador, Rusinque no se presentó. La superintendente insistió en que no recibió en ningún momento dicha citación.

Añadió: “Acaban de decir que me citaron y que yo no asistí, lo cual es falso y ahora me traen una convocatoria para que yo le firme acá, citándome a una fecha que ya pasó”

En X, la exdirectora del DPS aseguró que, presuntamente, la insistencia en hacerla firmar el documento se trató, más bien, de una actuación “tramposa” para inducirla “al error”.