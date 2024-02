Denuncian que en jardín infantil de Suba se golpeó a una menor de un año

Un caso alarmante surge en el barrio Villa Cindy, donde una niña regresa a casa con claros signos de agresión física. La familia demanda explicaciones y acciones inmediatas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En el barrio Villa Cindy, localizado en la localidad de Suba, una familia reportó un preocupante caso de maltrato infantil en un jardín infantil, que involucra a una menor de apenas un año de edad.

La denuncia señala que la niña fue devuelta a sus padres con múltiples lesiones, incluyendo golpes y rasguños en su cara, sin recibir explicaciones convincentes por parte de la institución sobre lo sucedido.

La madre de la afectada, protegiendo su identidad, relató a Citytv que dejó a su hija en el jardín infantil en óptimas condiciones de salud. Sin embargo, al finalizar el día escolar, encontró a su hija con marcas de violencia física, como mordeduras en los brazos y un fuerte golpe cerca de la boca.

“Al buscar a la niña, estaban todos los padres afuera, pero cuando yo le nombro a la niña, ella no me la baja, sino que me dice que suba. Cuando yo subo a buscar a la niña, pues yo la veo a la niña en el piso, y estaba con la cara llena de una crema blanca, y por la bota en mitad de la cara se le veía sangre. A lo que yo me asusto y la alzo, me doy cuenta de que la niña tenía toda la cara puñada”, sostuvo la madre de la niña, en conversación con City Tv.

Estos son algunas de las heridas que la madre de la menor denunció - crédito Captura de pantalla City Tv

Según la madre de la menor, al momento de preguntar por lo sucedido, le aseguraron que la bebé se había autoinfligido las heridas.

Este incidente levantó sospechas entre los padres sobre la seguridad y el trato hacia los menores en dicha institución, que se agudizó cuando, posterior a la atención médica de la niña, se confirmó que las heridas eran resultado de violencia física ejercida por otra persona.

“... Yo decía que mi niña no tenía las uñas largas, no tenía manera de decirle a la niña sola que había rasguñado la cara, porque era mucho rasguño, y la parte de la nariz la tenía bastante profunda y la estaba sangrando... Su estado de salud, y en donde los médicos le confirmaron a la madre que la niña había sido golpeada por otra persona. Se llevó a la niña al hospital, en el hospital nos la revisaron y nos dijeron que efectivamente la niña fue agredida por otra persona. Nos mandaron una historia clínica, al siguiente día nos regresaron al hospital, y en el hospital nos entregaron la historia clínica”, sostuvo la mujer en conversaciones con el medio ya citado.

La madre del bebé de un año y ocho meses sigue esperando respuesrtas del jardín - crédito Getty

Tras este evento, se procedió a presentar una denuncia formal contra los encargados del centro educativo, exigiendo esclarecimientos y responsabilidades por el daño infligido a la menor. Este caso ha generado inquietud en la comunidad sobre las medidas de protección y cuidado que se deben asegurar en los entornos educativos para los más pequeños.

La preocupación de los padres se centra en la falta de una respuesta adecuada y transparente de parte de los responsables de la institución educativa, lo que ha derivado en un llamado a mejorar los protocolos de supervisión y seguridad infantil en los centros educativos, garantizando así un entorno seguro y libre de violencia para el desarrollo y aprendizaje de los niños.

“La intervinimos por fiscalía. Hoy la reinstaló la doctora por medicina legal, y dijo que la niña efectivamente fue agredida en el jardín. Ella le tomó medidas a la niña de la mano, de sus uñitas, de los rasgos que tenía en la cara, y dijo que efectivamente fue, o fue un niño más grande, porque un niño de la misma edad de la niña no la agredió. El problema está en que la persona encargada no dice qué pasó en el jardín como tal”, finalizó el relato la mamá de la menora garedida.