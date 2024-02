Catherine Juvinao: “La Fiscalía necesita una reforma profunda”

La representante a la Cámara dice que no se deben confundir los temas: una cosa es el tiempo que se pueda tomar la Corte Suprema de Justicia para la elección de la fiscal General de la Nación y otro son los cuestionamientos a Martha Mancera - crédito Jesús Aviles / Infobae.

En conversación con Infobae Colombia, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde Catherine Juvinao volvió a defender a la Corte Suprema de Justicia, que se está tomando su tiempo para elegir fiscal General de la Nación, y le pidió al presidente Gustavo Petro que respete la separación de poderes.

Te puede interesar: Exfiscal Barbosa negó que intercedió en investigación por narcotráfico en Buenaventura

La congresista expresó su preocupación por la interinidad de Martha Mancera al frente de la institución, teniendo en cuenta todos los señalamientos que pesan en su contra, y manifestó que aunque las postuladas por el jefe de Estado le parecen “maravillosas, con hojas de vida impecables”, eso no va a ser suficiente para solucionar los problemas de la Fiscalía, ya que necesita de una reforma profunda.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Fiscal General: Hernando Toro será la mano derecha de Martha Mancera mientras eligen a reemplazo de Francisco Barbosa

Infobae Colombia: ¿Cree que el presidente Gustavo Petro está presionando a la Corte Suprema para que escoja fiscal?

Catherine Juvinao (C.J.): Sin duda, el presidente Petro ha sido el primero en presionar a la Corte Suprema de Justicia desde que denunció un presunto golpe blando o ruptura institucional, precisamente por las demoras en la elección del fiscal.

Te puede interesar: Martha Mancera habló como nueva fiscal general: “Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria”

Para mí, es absolutamente claro que si el presidente es el primero que sale a la opinión pública a hacer esa denuncia, entre comillas, obviamente es el presidente de la República el primero en presionar a la Corte Suprema. Cuando él teje este relato de ruptura institucional y de golpe blando, lo que está queriendo decir es que si la Corte Suprema no elige ya al fiscal, por defecto está en esta estrategia de golpe blando y de ruptura institucional. Por supuesto, yo no comparto esta visión.

He demostrado con argumentos cómo la Corte está siguiendo casi la misma lógica y dinámica de elecciones anteriores. La Corte suele tomarse su tiempo, suele haber varias rondas de votación y suele haber interinidad, o por lo menos en los últimos 15 años siempre ha habido interinidad. Hasta el momento, no veo ninguna actuación anómala de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro habló de una supuesta intención de desestabilizar su gobierno, algo que llamó una "ruptura institucional" - crédito REUTERS.

Infobae Colombia: ¿Qué opina de que una persona con los cuestionamientos que tiene Martha Mancera quede al frente de la Fiscalía?

C.J.: Esa es otra discusión. Creo que aquí se están mezclando dos temas. Una cosa es que la Corte Suprema se esté tomando su tiempo para elegir al fiscal, como siempre lo ha hecho, y otra cosa es la opinión que uno puede tener sobre las desafortunadas coincidencias de que la vicefiscal, que ahora tiene unos cuestionamientos que a mí me parecen graves, sea la que por defecto queda como fiscal interina. A ella no la está designando nadie, no es que la Corte Suprema la nombre.

Ella, automáticamente al ser la vicefiscal, queda como fiscal interina y, como te digo, es una discusión aparte. Estoy segura de que a todos los colombianos nos preocupan los señalamientos que se han hecho contra la vicefiscal. Entonces, si uno quiere mezclar los temas, pues claro que es deseable que la Corte elija rápido, porque eso permitiría que la Fiscalía resuelva un poco su tema de legitimidad que, por supuesto, está por el suelo. Y no es con esta Fiscalía; la Fiscalía ha venido perdiendo legitimidad, sobre todo desde el periodo de Néstor Humberto Martínez.

Entonces, sobre mis opiniones, pues sí, qué desafortunado. Ojalá la Fiscalía no solamente pueda tener una fiscal en propiedad que, a propósito de eso, las tres nominadas a la Fiscalía por parte del presidente Petro me parecen maravillosas, o sea, me parecen tres mujeres con hojas de vida impecables.

Martha Mancera es la fiscal encargada desde el 13 de febrero, mientras la Corte Suprema de Justicia escoge al reemplazo de Francisco Barbosa - crédito EFE/ Oficina de Prensa de la Fiscalía General Colombia.

Hay que ver los problemas de la Fiscalía con una lupa de mayor alcance. Lo que necesita aquí es una reforma a la Fiscalía y yo le he dicho al Gobierno: si ustedes están tan en desacuerdo con lo que está pasando en la Fiscalía y todo el tiempo dicen que la Fiscalía básicamente es una organización mafiosa, ¿por qué no presentan un proyecto en el Congreso para modificar la Fiscalía? Yo creo que aquí lo propio y lo que se debería hacer por parte de quienes tomamos las decisiones políticas, llámese congresos, llámese gobierno, es que se proponga una reforma a la Fiscalía.

Mucho me temo que, aun nombrando a la nueva fiscal y por más impecable que sea su hoja de vida, la Fiscalía va a seguir con muchos de los problemas que tiene hoy porque muchos de los problemas que tiene la Fiscalía no los puede resolver ni siquiera el fiscal o la fiscal General. Es un problema de arquitectura institucional de la Fiscalía, es un problema de incentivos de la Fiscalía y yo creo que el problema de fondo es que la Fiscalía necesita una reforma profunda y estructural, y este Gobierno debería estar dándose esa pelea.

Infobae Colombia: ¿Usted comparte el llamado que le hizo la CIDH a la Corte Suprema para que se escoja fiscal lo más pronto posible?

C.J.: No tengo ningún juicio de valor sobre eso, porque respeto la separación de poderes y, además, respeto a los organismos internacionales y al Sistema Interamericano de Justicia. Como congresista, no me compete presionar a la Corte ni juzgarla, tampoco me compete calificar las actuaciones, comunicados o mensajes del Sistema Interamericano de Justicia. Lo que espero es que el sistema de frenos y contrapesos funcione, que la separación de poderes funcione y que la Corte Suprema haga su tarea como siempre la ha hecho, con su tiempo y con toda la objetividad del mundo.

Creo que si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que necesitamos sanear la Fiscalía. Por supuesto, eso empieza por tener un fiscal en propiedad, pero eso apenas es la punta del iceberg. Lo que se necesita a fondo es que la Fiscalía tenga una reforma estructural.

Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia - crédito REUTERS.

Infobae Colombia: ¿No le interesaría como congresista desde su bancada proponer un proyecto de ley para reformar a la Fiscalía?

C.J.: Ya me reuní con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y uno de los temas en los que quisiera participar es, primero, cómo aproximarnos a la justicia desde una perspectiva de género, que es una de mis agendas. Segundo, si en la reforma de la justicia se va a tener en cuenta el problema de la Fiscalía y si la reforma va a apuntar a resolver, al menos, algunos problemas de la Fiscalía. Eso es una conversación en la que estoy en este momento con el ministro Néstor Osuna, pero no quiero adelantarme porque el ministro fue muy claro conmigo al decirme que apenas estaban en la primera fase de la construcción de la reforma de la justicia. Esta fase es una especie de comisión de sabios o de expertos que conformó el ministro. Después de esa fase, me explicó el ministro, viene la fase de conversación con las fuerzas políticas y los congresistas. En ese momento, espero hacer mis aportes.

Infobae Colombia: ¿Cree que la Corte Suprema puede ser cuestionada si no cumple con su deber constitucional de escoger fiscal de forma adecuada?

C.J.: Mira, yo creo que los ciudadanos pueden cuestionar a cualquier poder público. Eso es un derecho ciudadano y además un deber. Los ciudadanos tienen que vigilar, fiscalizar, hacer control social y elevar las críticas que consideren pertinentes. Yo, como ciudadana, lo hice siempre y ese fue el camino que recorrí. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada que decir frente a los ciudadanos que elevan su voz, ese es el deber de los ciudadanos. Mi observación o cuestionamiento es al Poder Ejecutivo y al presidente de la República, porque él no es un ciudadano común y el Poder Ejecutivo no se rige bajo los deberes o derechos de un ciudadano común. Aquí hay un principio constitucional que se llama separación de poderes.

Eso quiere decir que ni la Rama Ejecutiva ni la Rama Legislativa deberían intentar tener incidencia o injerencia en las decisiones de las altas cortes. Por eso, yo como congresista no puedo actuar como actuaba cuando era activista, no me puedo expresar como lo hacía cuando era una ciudadana común, porque ahora tengo una responsabilidad diferente por mi cargo. Una de esas responsabilidades es, primero, dar ejemplo y, segundo, respetar la separación de poderes.

Manifestantes, convocados por Fecode para exigir celeridad en la elección de la fiscal General de la Nación, asediaron el Palacio de Justicia hasta que el antiguo Esmad intervino y dispersó la protesta - crédito Luisa González/REUTERS

Por lo tanto, yo respeto la separación de poderes y le pido al presidente que también lo haga. Aquí el Gobierno fue el que convocó a la marcha. Hay cualquier cantidad de tuits del presidente Petro, si usted puede corroborar, en donde le pide a los sindicatos, le pide a la ciudadanía, le pide a los municipios, veredas y departamentos coordinar las fuerzas, las coordinaciones populares como él le llama, para movilizarse por la elección de la nueva fiscal.

Entonces, eso proveniente del Presidente es sumamente inapropiado y sumamente peligroso, porque entonces el mensaje que él manda es que aquí se va a acabar la separación de poderes, aquí vamos a empezar a tener una guerra entre el Ejecutivo y las Cortes, las Cortes con el Ejecutivo, luego se mete el Congreso y eso no le conviene a nadie, porque eso viola los principios de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Cada poder tiene que hacer lo que tiene que hacer y en el caso de las decisiones de las altas cortes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo las pueden presionar.