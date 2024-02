En Bogotá se realizará el Primer Encuentro Internacional de Circo: en qué consiste y dónde se realizará

Compañías y artistas circenses llegan a Colombia desde distintas partes del mundo - crédito Secretaría de Cultura de Bogotá

A finales de febrero llegan a Colombia compañías y artistas circenses de distintas partes del mundo para reunirse en torno al Encuentro Internacional de Circo y sus saberes Achura Karpa: un diálogo cultural bajo el toldo.

Te puede interesar: Con homenaje despidieron al ‘fletero’ que murió en intento de robo al excomisionado Juan Camilo Restrepo

Por primera vez se realizará este evento en la capital del país, que tiene como objetivo entablar un diálogo enfocado en la riqueza cultural y diversidad de este arte, pero también para promover los estudios de circo en Colombia e Iberoamérica.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Autoridades en Santander alertan de incremento de feminicidio, a pesar de disminución de los homicidios

El encuentro internacional de circo se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2024 en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá.

Además de ese importante evento, Bogotá será escenario de la cuarta edición de la Conferencia Internacional de Estudios de Circo CaiO (Circus and its Others), que se realiza por primera vez en un país de habla hispana y que también ha estado en Canadá (2016), República Checa (2018) y Estados Unidos (2021).

Bogotá será sede del Encuentro Internacional de Circo - crédito eneldelia.gov.co

Qué actividades se realizarán durante el Encuentro Internacional de Circo en Bogotá

De acuerdo con la información revelada por los organizadores, durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo los bogotanos podrán disfruta de una variada programación de espectáculos en sala y calle.

Te puede interesar: Sindicato de la Cancillería alerta por las consecuencias de nombrar a Benedetti como embajador en la FAO

Esos espacios, según Artemotion, organización que le dio vida y trae el encuentro a Bogotá, “combinan las formas rituales de la acrobacia amerindia y el circo tradicional con la solidaridad del circo social, el encanto del carnaval y la experimentación del circo contemporáneo”.

Además de tener la oportunidad de disfrutar las presentaciones de acróbatas, equilibristas, contorsionistas, malabaristas, bailarines, técnicas aéreas, magia y espectáculos de fuego, entre otros, quienes participen en el encuentro tendrán espacios de formación y reflexión en torno a las prácticas circenses.

“No solamente tendremos eventos para que quienes habitan y visitan la ciudad disfruten del circo en sus diferentes expresiones, sino que junto a artistas, académicos y al público en general, exploraremos las raíces e identidades del circo latinoamericano, comprendidas desde las acrobacias rituales amerindias con su carácter espiritual y comunitario”, explicó Olga Lucía Sorzano, directora y fundadora de Artemotion, organización que da vida al Encuentro.

“Buscamos ofrecer una perspectiva más amplia del circo, de las artes y de las sociedades de hoy”, añadió la directora de la organización.

Aunque los invitados especiales a este Encuentro Internacional de Circo son Brasil, Canadá y México, se espera que al evento asistan más de diez compañías relacionadas con el tema, artistas de al menos 50 países y representantes de Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Suecia, Turquía y Zambia.

Fotografía de archivo en la que se registro a un acróbata de la compañía de teatro peruana "Tropa del Eclipse", durante una de las versiones del Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo (República Dominicana) - crédito Orlando Barría/EFE

El significado del nombre que lleva el encuentro

Achura Karpa es el nombre de este importante evento para los actores que hacen parte del sector circense. Su significado está ligado a los orígenes latinoamericanos e indígenas del circo.

De acuerdo con los organizadores, “Achura Karpa fusiona las palabras quechuas achuray, cuyo significado es “forma de compartir; de encuentro”, y karpa, que significa el espacio donde se comparten la palabra y los juegos bajo un mismo toldo”.

Algunas de las salas del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella donde habrán actividades en torno a este evento son la sala Delia Zapata, la sala Fanny Mikey y la Sinfónica, ubicadas en la calle 11 # 5 – 60, en Bogotá.

La programación completa del encuentro, con horarios y lugares, se puede consultar a través de la página web de Artemotion, entidad organizadora, www.artemotion.org/achura-karpa