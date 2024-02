Julián Román confesó que perdió un protagónico por feo: “Me creí el cuento y pensé en estudiar otra cosa”

Julián Román confesó que llegó a retirarse de la televisión y quiso montar una papelería - crédito @tropicanacolombia y @julianroman1/Instagram

Julián Román reveló uno de los momentos más difíciles de su vida asegurando que llegó a retirarse de la televisión durante un tiempo por cuenta de un rechazo que sufrió cuando era joven. “Tenía unos 19 años y todas las ganas de entrar a la televisión, pero me quitaron el protagónico porque era muy feo”.

El actor bogotano se creyó el cuento y decepcionado del medio trato de ingresar a la universidad para estudiar otra carera e, incluso, contempló la idea de montar una papelería cerca a una institución educativa. “Pasé meses rudos, desilusionado de la profesión y con el autoestima por el piso”.

Pensar en que no podría cumplir el sueño de hacer los papeles que se imaginaba actuando causó en Julián Román una gran fractura. “No perdí el casting por mal actor, la productora que tomaba la decisión afirmó que no me podían dejar hacer ese personaje porque yo les parecía feo. Me hice a la idea de que entonces nunca iba a poder hacer los personajes que quería”.

Julián Román compartió desilusión que sufrió en la televisión

Pese a que Julián es hijo de Edgardo Román, uno de los primeros actores colombianos y más exitosos en la industria audiovisual del país, abrirse paso y ganarse un espacio en la pantalla no le fue tan sencillo como se pensaría, pues debió demostrar con talento que estaba preparado para asumir cualquier rol dentro de una historia, incluso el de protagonista. Pues con el tiempo se convirtió en uno de los principales actores de la televisión colombiana.

Román compartió el testimonio sobre los obstáculos con los que se encontró cuando quiso dar el salto de las tablas y la academia a los televisores, asegurando que no siempre tuvo las puertas abiertas.

En medio de una entrevista con al estación radial Tropicana, de Caracol radio, Julián sorprendió al responder abiertamente a la pregunta de ¿Cuál es el momento más complicado que ha superado en su vida?, siendo este rechazo la experiencia negativa que más lo ha marcado, aun cuando los actores están acostumbrados al no, ya que en esta ocasión no lo hicieron por su talento sino por su físico.

Se lanzó al agua

El actor de 46 años, que empezó su camino televisivo en la serie Azúcar en 1989, saltó a la fama siete años después gracias a una actuación que realizó justamente al lado de su padre en la telenovela Guajira. Sin embargo, fue en Los Reyes, donde tuvo la oportunidad de mostrar su versatilidad y su trayectoria empezó a tomar otro rumbo.

Julián Román se lanzó al agua y contó cuál ha sido el mejor proyecto en el que ha trabajado

En 2014 rompió el paradigma y consiguió protagonizar La viuda negra, desde entonces, el rol principal dejó de serle esquivo y ha protagonizado grandes historia como Hasta que te conocí, Nadie me quita lo bailao y El general Naranjo entre otras producciones. No obstante el proyecto más impórtate de su vida no está en las pantallas.

Julián, que no acostumbra a revelar su intimidad ni habla sobre su vida personal, contestó una de las preguntas que generalmente se le hace a los artistas, pero que todos suelen responder de manera políticamente correcta, aun así en esta ocasión Román se lanzó al agua y contestó de manera honesta.

“Tengo muchos proyectos que me han llenado en algún momento de vida y em han hecho feliz, pero si debo elegir uno, sin lugar a dudas es el montaje teatral Crónica de una muerte anunciada”. Esta pieza de Gabriel García Márquez fue llevada a las tablas por el director Jorge Alí Triana y le permitió a Román conocer países a los que nunca imaginó llegar, gracias a la gira mundial de la obra.