Petro se reunió con cúpula militar y de la Policía: no hubo capturas por asedio al Palacio de Justicia

Las cúpulas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional le entregaron al presidente Gustavo Petro un balance las manifestaciones y el asedio al Palacio de Justicia, el 8 de febrero de 2024 - crédito Presidencia de la República/Flickr

El ocho de febrero de 2024, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, luego de varias rondas de votación, levantó la sesión sin haber elegido a la nueva fiscal General de la Nación de la terna que envió el presidente Gustavo Petro. Al tiempo que los magistrados debatían y votaban, en frente al Palacio de Justicia, fueron llegando los manifestantes que fueron convocados por Fecode.

Una vez se conoció que no hubo humo blanco y la Fiscalía General de la Nación entrará en interinidad a partir del 13 de febrero de 2024, los manifestantes bloquearon las entradas y salidas del Palacio de Justicia, imposibilitando la salida de los magistrados y demás funcionarios y trabajadores de la sede de las altas cortes, que tuvieron que ser evacuados luego de que el Undmo (el antiguo Esmad) dispersó a los manifestantes.

Así estaba el exterior del Palacio de Justicia ante la presión de los manifestantes - crédito X

El presidente Gustavo Petro estuvo, durante la tensa jornada, haciendo publicaciones en X, primero, celebrando las movilizaciones en el país, segundo, para ordenar a la Policía salvaguardar el derecho a la libre movilidad de los magistrados. El general William Salamanca llegó hasta la Plaza de Bolívar e ingresó al Palacio de Justicia, en donde se reunió con los magistrados de las altas cortes, que, según dijo el presidente, pidieron que su evacuación no fuera violenta.

Con los magistrados evacuados y controlado el orden público en el centro de Bogotá, el presidente Petro convocó a un consejo extraordinario de seguridad a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para hacer un balance de la jornada. Según información de Noticias Caracol, el consejo no duró más de una hora. También se insistió en que las movilizaciones no estaban autorizadas para llegar al Palacio de Justicia.

Mientras se realizó el consejo, en el Canal Institucional anunció una alocución del presidente Petro, se adecuó el plató, se preparó la cámara, pero finalmente no se realizó.

¿Qué pasó durante el consejo extraordinario de seguridad en Casa de Nariño?

El general de la Policía llegó a la Plaza de Bolívar para coordinar el restablecimiento del orden - crédito Policía Nacional

En el consejo, según Noticias Caracol, el director de la Policía, el general William Salamanca, le entregó un balance al presidente en el que advertía que no hubo capturas, pero que tampoco hubo grandes afectaciones en las inmediaciones del Palacio de Justicia y advirtió que ya están abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, evitar nuevos bloqueos y dar con los responsables de estos.

Sobre la intervención del Undmo, el director de la Policía reiteró que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, le pidió al general Salamanca que los uniformados no intervinieran para que la situación no llegara a mayores, y que por eso se insistió en mediar con los manifestantes, pero que, en vista de que los magistrados y demás funcionarios no podían salir del Palacio de Justicia se ordenó al antiguo Esmad para dispersar a las personas que tenían bloqueados los accesos a las sedes de las altas cortes.

También se entregó un balance de lo sucedido durante la jornada en las demás ciudades del país, en donde todo transcurrió sin mayor contratiempo.

Director de la Policía advirtió a quienes “convocan marchas” que tendrán que responder ante la justicia

Manifestantes tienen sitiadas las entradas y salidas del Palacio de Justicia - crédito @WaldinoE/X

Una vez se recuperó el orden en el Palacio de Justicia, el general Salamanca envió un contundente mensaje a quienes convocan marchas que terminan en desmanes: “La policía recoge las informaciones, adelante el proceso investigativo junto con inteligencia para investigar con la Fiscalía General de la Nación, si se llega a ese escenario, y por supuesto que responda ante la justicia quienes convocan marchas. Hay algunos lugares, en este caso, hoy ha habido movilizaciones pacíficas, pero si hay desmanes, la policía investiga y la fiscalía investiga”.

Ante la posibilidad de que algunos manifestantes permanecieran en inmediaciones del Palacio de Justicia, el genral Salamanca advirtió que la orden de Gustavo Petro era proteger la justicia, por lo que anunció que la policía cumplirá con la instrucción del mandatario en todo momento: “La instrucción del presidente de la República es blindar, proteger la justicia como lo estamos haciendo, si alguna persona pretende violentar e irrumpir en el Palacio de Justicia, la policía cumple la instrucción y su labor constitucional”.