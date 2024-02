La Liendra fue blanco de amenazas en Medellín: “No hay necesidad”

El paisa se adentró en uno de los lugares más densos de Medellín buscando el alojamiento más económico de la ciudad - crédito @chismescalientescol/Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es conocido en el mundo del entretenimiento por realizar contenido para su videoblog en la plataforma de YouTube. El paisa, que recientemente realizó una travesía por Los Andes, buscando el lugar de la tragedia del avión que inspiró la película La sociedad de la nieve, vivió momentos de pánico en Medellín.

Te puede interesar: Yeferson Cossio mostró el avance de su cirugía de alargamiento de piernas: “Ya casi”

Su pasión por grabar contenido para subir a sus redes, lo llevó a asumir el reto de recorrer las calles de la ciudad de la eterna primavera, buscando el alojamiento más económico. Mientras grababa el video, un transeúnte se acercó con puñal en mano y lo amenazó con hacerle daño si no le entregaba la cámara con la que capturaba el contenido.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

El cafetero fue blanco de amenazas por un habitante de calle que lo amenazó con robarle su cámara de video con cuchillo en mano - crédito @la_liendraa/Instagram

El hecho se produjo mientras le realizaba una entrevista a uno de los residentes del lugar que terminó siendo un peligroso atracador, que sin chistar, le dejó claro que estaba tratando con una persona de armas tomar y en el momento menos pensado, podría robarle la costosa cámara con la que grababa.

Te puede interesar: En una charla con La Liendra, la campeona colombiana, Marithea, aclaró, lo que realmente pasó con Lokillo

“Yo con un cuchillo le quito esa cámara rápido (...) Un cuchillo a la mano o una pistola, le digo: ‘pásemela’. Es real, no se haga dañar, parcero”, fueron las intimidantes palabras con las que el ladrón intentó intimidar a La Liendra.

Por fortuna, el cafetero logró controlar la situación y calmar al personaje que intentaba hacerle daño, enfatizándole que no era necesario que reaccionara de esa manera y teniendo muy presente la advertencia que había lanzado el habitante de calle.

Te puede interesar: Daniel Samper Ospina reveló lo que significan para él las amenazas de muerte que ha recibido por su sátira política

“¿Me quita eso con un cuchillo? No, pero no hay necesidad, tranquilo”, se escucha delir a La Liendra, de forma muy tranquila y acabando pacíficamente el temido encuentro.

La Liendra ha recorrido los lugares más lujosos como Dubai y ahora, decidió adentrarse en los lugares más oscuros de Medellín buscando el alojamiento más económico - crédito @la_liendraa/Instagram

La travesía por los Andes chilenos

El cafetero se adentró en una particular aventura, que tenía como itinerario recorrer un largo trayecto hasta llegar al lugar en el que el avión de la Fuerza Aérea uruguaya se accidentó y en el que viajaba un equipo de rugby el 13 de octubre de 1972. De acuerdo con información suministrada por Dani Duke en sus redes sociales, aseguró que por el lugar era normal que el creador de contenido no hubiera dado señales de vida hasta el 30 de enero de 2024.

“Si todo está saliendo como él lo tenía planeado en su mente, él salía el viernes para la excursión, y en la montaña la señal es nula, o sea no existe señal y la excursión duraba tres días, o sea que por tres días él iba a estar incomunicado, entonces si todo está saliendo como él lo tenía planeado, tendremos noticias de él el lunes”.

El influenciador colombiano se encuentra en una expedición que lo llevará hasta el punto en el que se estrelló el avión que transportaba al equipo de rugby en 1972 - crédito la_liendra/Instagram

La pareja sentimental de La Liendra también compartió detalles de la travesía con la que el influenciador quindiano espera llegar hasta el lugar en el que quedó el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y explicó que es un viaje difícil físicamente, por lo que confesó que eso es lo que más la preocupa.

“La excursión no es una excursión fácil, físicamente hablando, y requiere un nivel físico para lograrlo, y eso es lo que realmente me preocupa, es en lo que más pienso, no que él esté perdido, sino como: ‘Juepucha no es que mi novio sea una persona que haga ejercicio todos los días’ y siento que la altura le puede pegar fuerte”.