María Fernanda Cabal calificó de “premio para el silencio” nombramiento de Armando Benedetti

María Fernanda Cabal se mostró en contra de la más reciente decisión del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, está inmerso en una nueva polémica. El mandatario avaló la creación de cerca de nueve embajadas en el exterior, entre las que está la de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ahora será ocupada por Armando Benedetti.

La noticia generó todo tipo de reacciones en la oposición al Gobierno nacional, desde donde recordaron el escándalo en el que estuvo inmerso el también exembajador de Colombia en Venezuela y la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia.

Frente a ello, algunos detractores al mandatario salieron a manifestarse a través de redes sociales, desde donde cuestionaron la más reciente decisión gubernamental que quedará estipulada a través del decreto 1882 de 2023.

Una de ellas fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que dio a conocer además que el barranquillero no cumpliría con los requisitos necesarios para asumir dicho cargo.

La caleña se encargó de difundir a través de sus redes sociales una información de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDPLO) que, por medio de un comunicado, indicó que el excongresista “no cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como Embajador”.

Cabal, que es una de las más férreas detractoras del Gobierno nacional, señaló que la denuncia de dicho organismo representa un “premio para el silencio”.

“Las advertencias de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia- UNIDPLO denuncia que Benedetti no cumple con los requisitos para ser embajador. El premio para el silencio”.

María Fernanda Cabal se refirió a la designación de Armando Benedetti como embajador de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) - crédito @MariaFdaCabal/X

Y es que la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDPLO) dio a conocer además que quienes aspiran a este tipo de cargos deben tener conocimiento en, al menos, un idioma diferente al español o al del país de destino, aspecto que no cumple el exsenador.

Además, dicha organización dejó en claro que Benedetti “no pertenece a la Carrera Diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares”.

De igual forma, el organismo enfatizó en que, durante su periodo como embajador de Colombia en Venezuela, el atlanticense “incurrió en faltas de índole administrativa y disciplinaria”, lo cual sería una muestra de que no está en facultades de asumir el que será su nuevo cargo.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDPLO) dieron a conocer las razones por las que Armando Benedetti no sería apto para asumir como embajador - crédito @MariaFdaCabal/X

Es válido recalcar que Cabal ya había manifestado su descontento con la medida de Gustavo Petro. Precisamente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la caleña acusó al jefe de Estado de encabezar una “monarquía comunista”, además de llevar adelante su gestión con “austeridad”. Así mismo, Cabal abrió la duda sobre quienes ejercerán en dichas embajadas.

“La “austeridad” de la monarquía comunista. Ya veremos los perfiles de los Embajadores”, sentenció Cabal.

A través de esta publicación, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó la creación de nueve embajadas más por parte del Gobierno Petro - crédito @mariafdacabal/X

Y es que la designación de Armando Benedetti como embajador fue comprobada luego de que su hoja de vida fue cargada en el sitio web de la Presidencia de la República en la noche del viernes 2 de febrero. Allí se da muestra de la trayectoria académica del barranquillero, que permaneció en el Congreso de la República entre 2002 y 2022.

Cabe resaltar que en el decreto en el que está plasmada la medida se da a conocer que, junto con la creación de las nueve embajadas, el Gobierno nacional planea designar a más de 14 asesores, 25 profesionales especializados, 20 ministros consejeros, 21 consejeros de relaciones exteriores, nueve secretarios de relaciones exteriores y 27 auxiliares de misiones diplomáticas.