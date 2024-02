Catherine Juvinao arremetió contra Petro por convocar a marchas para la elección de fiscal: “Respete la separación de poderes”

Catherine Juvinao criticó a Gustavo Petro por hablar de una supuesta ruptura institucional y convocar marchas para presionar la elección de fiscal - crédito Infobae.

Aunque durante la campaña presidencial fue una de las que más apoyó a Gustavo Petro, hoy la representante a la Cámara Catherine Juvinao hoy es una de las principales críticas de su gobierno.

Justamente, se refirió al extenso mensaje en su cuenta de X del pasado 2 de febrero, que fue repetido en varios idiomas, en el que habló de una supuesta ruptura institucional.

En una entrevista para Noticias Caracol, la congresista manifestó que “lo que está haciendo el presidente Petro con la construcción falaz de un relato sobre un supuesto golpe blando, una ruptura institucional, es simplemente una salida al hecho de que como gobierno están en la absoluta inacción y al hecho de que no han podido constituir un gabinete estable que sea capaz de dar resultados”.

Y afirmó que no se puede hablar de “una suerte de conspiración de la Fiscalía que lo quiere perseguir y tumbar”, recordando que eso no es posible porque aquella entidad no investiga al presidente, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

De igual forma, defendió a la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que se está tomando para escoger a la sucesora de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. “Dice que la Corte Suprema está en una especie de operación tortuga para no elegir fiscal y de alguna manera favorecer al actual fiscal Francisco Barbosa. Eso es falso”.

La Corte Suprema de Justicia se reunirá este 8 de febrero para escoger a la nueva fiscal general de la Nación - crédito Infobae.

Recordó que “desde 2005 se ha tomado su tiempo para elegir fiscal” y que “la elección de Viviane Morales, y la gente no me dejará mentir, la corte se tomó cerca de 16 meses y más de 20 rondas. La Corte Suprema no le quiso elegir fiscal a Álvaro Uribe y solo eligió cuando llegó Santos y se cambió la terna”.

Añadió que “cuando luego se eligió a Montealegre, la corte se tomó once rondas de votación; cuando luego se eligió a Néstor Humberto Martínez, la corte se tomó cuatro rondas de votación, y cuando se eligió a Francisco Barbosa, la corte se tomó cinco rondas de votación. El 8 de febrero va a la corte para la tercera ronda”.

“Lo más beneficioso para la estabilidad institucional de la Fiscalía es que la corte elija con cierto grado de prontitud. Pero el punto es que si la corte no elige a la tercera ronda, no se puede interpretar que esto sea una operación tortuga contra el presidente Petro”, puntualizó.

De todas formas, reconoció que “es cierto que la Fiscalía en Colombia tiene muchos problemas. Por supuesto, es cierto que si la Corte elige fiscal rápido es mejor que si se demora”.

No obstante, manifestó que “si la corte no elige a la tercera ronda, no se puede interpretar que esto sea una operación tortuga contra el presidente Petro”.

El presidente Gustavo Petro llamó a una movilización el 8 de febrero para que se escoja a la nueva fiscal - crédito EFE. EFE

Posteriormente, aseveró que le parece “peligroso, riesgoso y autoritario que el gobierno, solamente porque ve a un sistema de frenos y contrapesos que está operando, se quiera inventar o le quiera vender a la ciudadanía que es que aquí hay una suerte de conspiración de todos los poderes contra el Gobierno Petro”.

Eso no es cierto, entre otras porque y como lo he dicho yo en algunos videos en redes sociales, aquí el primer culpable de todos los escándalos del gobierno Petro es el gobierno Petro”, dijo con vehemencia.

Y luego de recordar una serie de escándalos de la Administración de Petro, como la pérdida de los Juegos Panamericanos o el lío de Nicolás Petro Burgos, le pidió al Presidente una cosa:

“Yo le pido con todo respeto, primero que realmente respete la separación de poderes. Es muy inapropiado que la Corte Suprema, apenas en una tercera ronda de votación, ya tenga que enfrentar a un gobierno llamándole a marchas. Eso es muy peligroso. Yo no vi que Uribe, con todo lo que Uribe peleó con la Corte Suprema, estuviese Uribe llamando desde los canales públicos y una cantidad de cosas a marchas, mucho menos Santos”.