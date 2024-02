Árbitro colombiano fue protagonista en el inicio de la Copa Libertadores: gol récord y omitió una roja

La terna arbitral del primer de la Copa Libertadores 2024 fue colombiana - crédito Academia Puerto Cabello/ESPN

La Copa Conmebol Libertadores 2024 inició con la victoria de Academia Puerto Cabello, de Venezuela, 3-2 contra Defensor Sporting, de Uruguay en el Fase 1.

En ese partido hubo presencia colombiana, no solo en jugadores del equipo del vecino país, sino también en la terna arbitral elegida por Conmebol, la cual fue liderada por Carlos Ortega como juez central y David Rodríguez en la sala de Videoarbitraje VAR. Sin embargo, su actuación fue discutida por algunos errores puntuales.

El choque entre ambos equipos no tardó en ofrecer momentos destacados, ya que a los 21 segundos de juego, Academia Puerto Cabello abrió el marcador gracias a una jugada finiquitada por Antonio Romero. A lo largo del encuentro, la ventaja se alternó entre los dos equipos, reflejando la intensidad y el dinamismo característico de La Copa Libertadores. Facundo Bernal y Octavio Rivero anotaron para el equipo uruguayo, mientras que Nicolás Fedor y Michael Covea completaron el marcador para el conjunto local.

Este es el segundo gol más rápido de un equipo venezolano, el primero le pertenece a Carlos Maldonado, que marcó para Deportivo Táchira contra el Sport Marítimo en 1989 a los 12 segundos. El tercer lugar en el podio es para un jugador colombiano, Wilson Pájaro Carpintero, que anotó con Caracas el 13 de abril de 2005 ante Tigres de México. Otro de los datos históricos de los goles de este partido es que Miku se convirtió en el goleador venezolano más veterano en toda la historia de la Copa Libertadores (38 años y 171 días).

En lo disciplinario, tanto Ortega como Rodríguez se rajaron al no advertir la dura infracción del colombiano Jimmy Congo apenas a los siete minutos de juego. El futbolista del equipo venezolano se lanzó al piso para frenar el avance de un rival, con la mala fortuna de que pisó temerariamente el tobillo de su colega. En la repetición se alcanza a captar la rudeza de la acción que terminó con la asistencia médica al jugador uruguayo. Sin embargo, el VAR no consideró que fuera una zona sensible, por lo que la jugada no fue revisada.

Carlos Ortega con la nueva indumentaria de la Conmebol para la Copa Libertadores 2024 - crédito ESPN

Otro dato, no menor, del compromiso fue que Carlos Ortega junto con Miguel Roldán y David Fuentes; así como Bismarcks Santiago, que ofició como cuarto árbitro, estrenaron el nuevo patrocinio de Conmebol con Puma. Los jueces lucieron la indumentaria de la marca alemana, la cual se destaca por la línea blanca gruesa en hombros y mangas. Este nuevo sponsor además aporta el balón oficial de la competencia que será negro y blanco y recibirá el nombre de Orbita.

Los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2024

Los equipos colombianos Atlético Nacional y Águilas Doradas inician su camino en la Copa Libertadores 2024 enfrentándose a rivales de peso en la fase previa II. Águilas Doradas tendrá que medirse ante Red Bull Bragantino de Brasil, mientras que Atlético Nacional aguardará al ganador del encuentro entre Aucas de Ecuador y Club Nacional de Paraguay. Por otro lado, Millonarios y Júnior, clasificados directamente a la fase de grupos, estarán atentos al sorteo de bolilleros que definirá sus posibles contrincantes en esta etapa, basándose en el nuevo ranking Conmebol para 2024.

La Copa Libertadores se juega del 6 de febrero al 30 de noviembre - Crédito: Conmebol

En la fase de grupos, Millonarios podría enfrentarse a equipos de la talla de Fluminense, Atlético Mineiro o incluso Nacional de Uruguay, dependiendo del resultado de los sorteos y de las fases previas. Esta situación presenta un desafío significativo para el equipo bogotano, que busca fortalecer su plantilla para competir al máximo nivel. En contraste, Júnior de Barranquilla goza de una posición favorable en el ranking Conmebol, lo que le permitirá evitar en la fase de grupos a equipos considerados más fuertes, facilitando potencialmente su avance a las siguientes rondas del torneo.

El panorama para Júnior parece más alentador, ya que podría encontrarse con equipos como Peñarol, Táchira y Huachipato en la fase de grupos, lo que representa una oportunidad viable para avanzar en la competencia. Esto demuestra la importancia del ranking Conmebol y las estrategias que los equipos deben implementar para asegurar su éxito en la Copa Libertadores.