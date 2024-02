Por qué el abogado del canciller Álvaro Leyva es mencionado en el caso del ‘carrusel de las camionetas blindadas’

Imagen de archivo de camionetas blindadas en Santander. /Gobernación de Santander

En medio de los argumentos jurídicos para solicitar la revocación de las decisiones disciplinarias contra Álvaro Leyva Durán y el retiro de la procuradora Margarita Cabello del caso, los abogados también destacaron un detalle relevante en el escrito de defensa del Canciller: la identidad de su apoderado, según lo pudo conocer el periódico colombiano El Tiempo.

De acuerdo con la publicación del medio de comunicación, el nombre del litigante es Yefferson Mauricio Dueñas, un especialista en derecho constitucional, administrativo y penal, y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, algo que llamó la atención de varios juristas. No obstante, Dueñas también está mencionado en el expediente del ‘carrusel de camionetas blindadas’, un caso en curso que involucra a la fiscal Angélica Monsalve.

En este contexto, Martín Manjarrés denunció haber recibido solicitudes de dinero para archivar su caso y señalar a personas sin conexión con la investigación. En la denuncia, se menciona al abogado Dueñas, quien supuestamente estaba vinculado a la defensa de la esposa de Manjarrés en el caso fiscal 414, solicitando una suma significativa para la defensa, con insinuaciones de que gran parte del dinero iría a la fiscal Angélica Monsalve.

El abogado Dueñas, ahora apoderado del canciller Leyva, niega formalmente estar vinculado al proceso y asegura que no tiene impedimentos para ejercer su profesión. Explica que acudió a una diligencia de interrogatorio para aclarar su gestión profesional y las razones que lo llevaron a separarse de la defensa de Manjarrés. Además, destaca que no está vinculado al caso y no existe impedimento alguno.

El medio ‘La otra Cara’ señala que Dueñas devolvió la mitad del dinero recibido y que hay trazabilidad en este proceso. Mientras tanto, la fiscal Monsalve argumenta que este caso es un montaje en su contra por haber iniciado procesos contra poderosos empresarios. A pesar de esto, fue apartada del caso del ‘carrusel de blindados’, y se imputaron cargos en contumacia por concusión.

Álvaro Leyva condicionó su salida de la Cancillería

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al canciller Álvaro Leyva Durán sigue generando fuertes repercusiones, pues el funcionario se resiste a apartarse del cargo y empezar a cumplir el periodo de tres meses de sanción, debido a que a juicio del Ministerio Público se registraran aparentes irregularidades en la licitación de los pasaportes, declarada desierta.

Pese a que la determinación quedó en firme el 24 de enero, el titular del ministerio de Relaciones Exteriores continúa ejerciendo como si no hubiera una suspensión de por medio, pues ha firmado decretos en los que se oficializan nombramientos y ha llevado a cabo otra clase de actos propios de su cargo sin cumplir con la determinación del organismo disciplinario, al mando de Margarita Cabello Blanco.

El lunes 5 de febrero de 2024 se conoció la misiva que Levya, a través de su abogado, envió a la Procuraduría, en la que da a conocer que sí cumplirá la sanción que pesa en su contra, pero que dependerá del momento en el que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, determine qué funcionario será su reemplazo. En otras palabras: condicionó su salida del ministerio al criterio del mandatario.