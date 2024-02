Periodista pidió ayuda tras amenazas del Clan del Golfo: “El gobierno será el directo responsable de lo que pueda suceder”

Alberto Henao tuvo que viajar a Bogotá para evitar que el Clan del Golfo lo matara en Sucre - crédito @PalomaValenciaL/X

En octubre de 2023 la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó que en los primeros 10 meses del año se registraron 69 agresiones a periodistas entre las que se encuentran hechos de intimidación, amenazas y persecución.

Te puede interesar: Esta es la millonada que cuesta el arriendo mensual de una camioneta de la UNP

Al parecer, 2024 no será diferente, pues se conoció el caso del periodista Alberto Henao Peralta que, a través de un video, pidió ayuda a la Unidad Nacional de Protección para robustecer su esquema de protección.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Intento de hurto al excomisionado Juan Camilo Restrepo dejó un muerto y un herido

El metraje de cerca de dos minutos fue compartido por la senadora opositora Paloma Valencia en su cuenta de X (antes Twitter) en la que calificó como “muy grave” las denuncias del periodista y pidió que sea escuchado el caso de Henao Peralta.

“Es muy grave la denuncia que hace el periodista Alberto Henao Peralta de Sucre, quien hoy teme por su vida y la de su familia, amenazados por el Clan del Golfo. Aún no se le han brindado las medidas de protección necesarias. Ya su compañero fue asesinado y el Gobierno Nacional no se ha pronunciado”.

La senadora se pronunció sobre las amenazas que ha recibido el periodista Alberto Henao - crédito @PalomaValenciaL/X

Las amenazas

De acuerdo con las palabras de Alberto Henao, a comienzos de enero de 2024, el Clan del Golfo envió amenazas a la emisora que fundó en 2008 junto a Mardonio Mejía Mendoza, por tal razón, el periodista tuvo que viajar hasta Bogotá para resguardar su vida.

Te puede interesar: Paloma Valencia se refirió al atentado al club El Nogal: “El acuerdo de La Habana selló la impunidad”

“Soy el periodista Alberto Henao Peralta ejerzo mi periodismo en el departamento de Sucre, recientemente he venido sufriendo unas amenazas incisivas por los miembros del Clan del Golfo, me he tenido que refugiar en la capital de la República, Bogotá”.

De acuerdo con la información que compartió Henao, luego de que pusiera en conocimiento de las autoridades las amenazas, solo recibió desde la Unidad de Protección un chaleco y un escolta, por lo que solicitó que se le refuerce su nivel de seguridad.

El periodista Alberto Henao aseguró que se tuvo que trasladar a Bogotá por amenazas del Clan del Golfo - crédito @PalomaValenciaL/X

Alberto Henao pidió que las amenazas que le hizo el Clan del Golfo sean consideradas como ciertas, pues Mardonio Mejía Mendoza de 65 años y que fungía como director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, que transmitía en el municipio de San Pedro Sucre, fue asesinado a tiros por dos hombres la noche del 24 de enero de 2024.

“Con el Clan del Golfo no se puede decir que es mentira, porque ellos lo que amenazan, cumplen sus hechos. Recientemente, mataron a mi compañero hace 10, 12 días en la emisora después de recibir unas amenazas, tanto yo, como un compañero que también me colabora y me dio la información de las amenazas y contra Mardonio Mejía Mendoza, quien dirigía la emisora en San Pedro, Sucre.

Por lo tanto, según consideró el periodista, si algo le llega a suceder a él, la culpa la tendrá la Unidad Nacional de Protección y el Gobierno nacional que, de acuerdo con lo que explicó, no han tomado las medidas necesarias para su protección ni la de su familia, que aún se encuentra en Sucre.

El periodista Mardonio Mendoza fue asesinado la noche del 24 de enero de 2024 - crédito Redes sociales/X

“Le dejo claro a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno nacional que si algo llega a suceder contra mi integridad física, con la de mi familia que está en territorio, que todavía no han tomado la decisión de trasladarme mi familia a un lugar seguro, el gobierno será el directo responsable de lo que pueda suceder”

Mardonio Mendoza no reportó ninguna amenaza

De acuerdo con un artículo del medio El País, Mardonio Mendoza no había reportado ninguna amenaza en contra de su integridad. Así lo confirmó Víctor Acosta que hacía parte de la emisora y que aseguró que el comunicador era muy querido por su labor.

“Él no tenía amenazas, no se metía con nadie, no sé qué pudo haber sucedido, era muy querido como periodista y era un ganadero prestigioso”.