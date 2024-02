La asquerosa razón por la que Jorge Rausch recomienda no ir los lunes a los restaurantes

Jorge Rausch contó cuál es la razón por la que recomienda no visitar los restaurantes los lunes - crédito @jorge.rausch/Instagram

Probablemente, alguno se ha preguntado —al menos una vez en su vida—, qué ocurre detrás de las puertas de una cocina en un restaurante. Qué secretos se esconderán entre los famosos platos que ofertan, sus sabores y ese toque secreto que le imprimen a cada plato los chefs.

Recientemente, Jorge Rausch, que llamó la atención por el curioso sobrenombre que le dieron en la versión ecuatoriana de MasterChef Celebrity, reveló algunos secretos que esconden las estufas de algunos restaurantes. El bogotano habló en el programa Monólogos sin propina, en el que además, reveló algunos detalles de lo que ha visto en su amplia experiencia como chef.

Jorge Rasuch reveló el secreto mejor guardado de los restaurantes, que tiene que ver con la comida trasnochada - crédito @jorge.rausch/Instagram

El dueño de Criterión comenzó la charla citando a la leyenda de la cocina Anthony Bourdain, por el que aconsejó a los comensales no visitar los lunes un restaurante. Incluso, hizo referencia a las recomendaciones que estos establecimientos hacen, pues son los platos que menos se venden y deben ser sacados con premura antes de que caduquen.

“Es cien por ciento cierto. Y como decía Anthony Bourdain, nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada”, contó el experto cocinero entre risas y con cierto tinte de picardía.

Pero esto no fue de lo único de lo que habló el prestigioso chef, pues también recordó el difícil camino que ha tenido que recorrer en ese campo de la gastronomía. Indicó que “también tocó empezar de cero”, además de declararse en contra de lo que son las llamadas “cocinas abiertas”, pues se pierde el poder de mando en libertad.

El chef Rausch contó los pasos que ha tenido que recorrer para llegar al lugar en el que hoy se encuentra en el mundo de la gastronomía - crédito @jorge.rausch/Instagram

Y agregó: “Yo lo que más he hecho en mi vida es cocinar y diseñar platos. He hecho platos para mi restaurante. Yo he hecho diez libros de cocina, por ejemplo”, recordando que decidió alejarse de las cocinas para enfocarse en la enseñanza, decisión que tomó “porque son etapas que se deben ir quemando en la vida”.

El apodo que tiene en MasterChef Ecuador

Después de haber formado parte de los estrictos jurados de MasterChef Celebrity Colombia, Jorge Rausch decidió emprender rumbo con destino hacia el Ecuador para formar parte de la versión ecuatoriana del programa de cocina. De acuerdo con varios de sus compañeros, el reconocido chef recibió el sobrenombre de Eliminator.

El chef ha recibido con gracia este apodo, tanto así que sus compañeras, Carolina Sánchez e Irene González, han aprovechado para bromear con su apodo en redes sociales. Incluso, el bogotano llevó a una de las galas de eliminación del reality, una camiseta en la que se podía leer en letras doradas el apodo por el que será recordado en esta temporada.

Jorge Rausch se ha convertido en el terror de los participantes de MasterChef Celebrity Ecuador - crédito @jorge.rausch/Instagram

“Este soy yo el ‘Eliminator’ el original el único, el real 16 temporadas de MasterChef más de 1300 capítulos y unos 350 eliminados más que menos 💪🏼😜❤️”, escribió Rausch en el pie de foto de la publicación.

Esto cuesta comer en uno de sus restaurantes

Jorge Rausch contó cuál es la tarifa mínima con la que una pareja puede comer en su restaurante más conocido. “Es costoso, pero se puede pagar. En Criterión, que cambió de nombre y ahora se llama Rausch, con unos 300.000 pesos colombianos en adelante pueden comer dos”.

Además, contó qué pasó con sus restaurantes, por qué tomó la decisión de cerra algunos y otros detalles: “Cerramos los de Cartagena y en Bogotá nos quedamos solo con dos, uno en Multiplaza llamado La Apuesta y el clásico Criterión que pasó a llamarse Rausch. Tenemos uno en Barranquilla que se llama Colmillo, Octavo en Pereira y por último La azotea en Panamá. Nos encontramos trabajando en nuevas aperturas que vienen pronto”.