Icbf intervino una institución de protección por presunto caso de violencia sexual en Bogotá

Luego de conocer la denuncia por la presunta violencia sexual a una adolescente, en las últimas horas se realizó la intervención y el cierre de la Fundación Educar Colombia (EDUCOL), en Bogotá - crédito @ICBFColombia / X

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) adelantó en horas de la noche del sábado 3 de febrero de 2024 una intervención a la Fundación Educar Colombia (Educol), tras conocerse una denuncia por presunta violencia sexual a una de las adolescentes que se encontraban en la institución.

“Con el propósito de garantizar los derechos de 49 niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del Icbf, nos encontramos en la sede de la Fundación Educol para informar al representante legal sobre el proceso de inspección y vigilancia que realizaremos para revisar cada uno de los casos y tomar medidas contundentes sobre la situación presentada”, expresó el director general encargado del Icbf, Milton Forero.

Entretanto, la subdirectora general del Icbf, Adriana Velásquez, manifestó que un equipo de la entidad, conformado por la dirección de la regional Bogotá, la Oficina de Aseguramiento a la Calidad y la dirección de Protección, adelantarán todas las medidas de urgencia para atender el caso.

Adicionalmente, Velásquez agregó que “ya se ha articulado con la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las decisiones en materia judicial sobre el caso y que desde el Icbf se iniciará un acompañamiento psicológico especializado a las niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección en esta institución y a sus familias para dar certeza sobre las acciones en materia de garantía de derechos que se adelantará en favor de las menores de edad”.

El Icbf tuvo una charla con los padres de familia de las menores de edad que estaban bajo protección de Educol - crédito ICBF

Cronología del caso

La Fundación Educar Colombia (Educol) ubicada en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Bogotá, está integrada por dos profesores (una mujer y un hombre) en la jornada nocturna, los cuales se encargan del cuidado de las menores y de que todo vaya bien durante esa jornada. Según detalla Semana, el 11 de enero de 2024, la profesora tuvo que salir para recoger a una menor que se encontraba hospitalizada, por lo que quedó a cargo el profesor.

La versión de los hechos apunta a que la noche transcurría con normalidad en la fundación, cuando una menor de edad sintió que un hombre se acostaba a su lado y comenzaba a tocarla. El relato de la niña víctima del abuso sexual dio cuenta de cómo el profesor aprovechó su posición y que estaba solo con las menores para acceder carnalmente a la adolescente.

Asimismo, la menor comentó que el profesor actuó como si nada hubiera ocurrido, por lo que la niña tuvo miedo por lo ocurrido y decidió contarle a una amiga del centro el acto del que fue víctima.

Un día después, el 12 de enero, la niña estuvo ausente en una actividad de danza, debido a que era la más activa dentro del centro de protección. La enfermera del lugar atendió a la niña debido a un fuerte dolor en sus genitales, acto seguido, la menor comentó lo ocurrido horas antes y de inmediato sembró la preocupación en el lugar. Fue necesaria la intervención de profesional médico para la atención de la adolescente; sin embargo, no fue llamada la policía.

Acceso carnal en menor de edad en un centro de protección en el sur de Bogotá - crédito iStock

La madre de la niña sostuvo que solo cuatro días después de la violación, el 15 de enero, pudo denunciar oficialmente el caso. Paralelamente, la mujer comentó su incredulidad, por la que el hombre aún no está arrestado si ya se sabe quién se aprovechó de su pequeña: “El profesor se llama Javier Beltrán Silva. La fundación no dice nada sobre él, pero busqué información y resulta que el tipo tiene antecedentes judiciales y no sé cómo contratan a alguien así”, aseguró a Semana.

Defensa por los derechos de la niñez en Colombia

Durante una jornada extraordinaria que incluyó un encuentro en la regional Bogotá con las familias de las niñas y adolescentes, el Icbf les comunicó las acciones que se adelantarán y enfatizó que vigilará rigurosamente a todas las instituciones de protección para velar por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el Bienestar Familiar reiteró el llamado a los servidores públicos y a las instituciones de protección de cero tolerancia frente a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como a denunciar, a tiempo, como parte de sus funciones y obligaciones, todo hecho que atente contra la integridad de la niñez y la adolescencia.