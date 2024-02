Daniel Samper Ospina reveló lo que significan para él las amenazas de muerte que ha recibido por su sátira política

Daniel Samper reconoció que ha sido víctima de amenazas por su labor como periodista - crédito danielsamperospina/Instagram

Daniel Samper Ospina es uno de los periodistas más críticos de la actualidad en Colombia; por medio de su canal de YouTube supo cómo migrar de los medios de comunicación tradicionales a un público nuevo que tenía a la Internet como su mejor arma.

Ese cambio, aunque no fue fácil, le permitió a Samper tener una libertad que no había logrado en otros espacios, por lo que ahora puede decir y referirse a lo que quiera, amparado en sus más de 800.000 seguidores en el canal Hola soy Danny.

Pero, no todo ha sido color de rosas en la vida de Daniel Samper, pues a lo largo de su trayectoria también ha recibido amenazas de muerte, algo que, según el periodista y escritor, funciona como combustible para seguir haciendo su labor.

En una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, Samper compartió algunos detalles sobre su vida y lo que ha significado el periodismo para él. En el diálogo con este medio, comenzó por explicar sus primeros pasos en el oficio.

“Cuando yo tenía como 12 años hice un periódico en la casa y cada ejemplar lo vendía carísimo. Era un periódico muy lambón con mi papá, después, gracias a una carta que recibí de Antonio Caballero en el sentido de que me estaba volviendo un medio muy lambón, como todos los medios colombianos, y que tenía que pasar a la oposición, que el periodismo es un ejercicio de oposición”.

Daniel Samper reconoció que ha sido víctima de amenazas por su labor como periodista - crédito danielsamperospina/Instagram

Con el paso de los años, Daniel Samper se convirtió en periodista y se tomó en serio el consejo de Antonio Caballero de hacer oposición, lo que llevó a que, no solo él, sino también su esposa, fueran objeto de críticas y señalamientos:

“Que mi esposa recibe contratos del Gobierno, que yo también recibo plata del Gobierno, yo creo que, prácticamente, casi todos los periodistas de este país nos ha tocado enfrentarnos a amenazas y yo, desgraciadamente, no he sido la excepción”.

Con su labor también recibió amenazas, por lo que se hizo frecuente que le dijeran: “Que me van a matar, que me van a degollar, que aproveche y diga las últimas cosas que tengo que decir porque soy un hijito de papi que merece morir, cosas de ese estilo intimidantes”.

El hecho de migrar a redes sociales le permitió a Daniel Samper idear presentaciones basadas en su noticiero que transmite en YouTube, pero, aun así, las amenazas siguieron, pues personas que no estaban de acuerdo con su forma de ver la actualidad del país dañaron un vehículo con propaganda de su obra de teatro.

Las amenazas que ha recibido lo motivan a continuar con su periodismo de oposición - crédito danielsamperospina/Instagram

“Una vez, por ejemplo, rompieron los vidrios de un carro que promovía una de mis presentaciones, amaneció totalmente roto, evidentemente como una señal o un mensaje de que cuidadito que en esta ciudad no lo queremos, eso fue en una de las ciudades de la gira”, afirmó.

Pero, eso no ha sido problema para Daniel Samper, pues las amenazas que ha sufrido a lo largo de su vida por su trabajo como periodista le han enseñado que debe seguir con sus forma de dar a conocer la verdad, incluso, aseguró que lo ve como un impulso que lo lleva a buscar su libertad.

“No me gustan, evidentemente, preferiría que no pasen, pero cuando pasan se vuelven una especia de gasolina, es decir, se me vuelve un reto también demostrarles que yo no me voy a dejar y que yo no voy a callarme, defenderé esa libertad con lo que me toque y creo que la única manera de hacer periodismo es así, desde la libertad, cuando hay censura o cuando hay autocensura eso ya no se vuelve periodismo, uno tiene que defender como periodista rabiosamente su independencia y su libertad, que muchas veces, son lo mismo”.