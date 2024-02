La casa de los famosos Colombia: participantes confesaron si han espiado o culpado a otros de sus ‘maldades’

Miguel Melfi, Isabella Santiago y Culotauro de La casa de los famosos Colombia confesaron intimidades sobre su personalidad - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Isabella Santiago, Miguel Melfi y Culotauro, participantes confirmados para la primera temporada de La casa de los famosos-Colombia aceptaron el reto de confesar varias intimidades que hasta el momento el público no conocía de ellos.

Las curiosidades de los concursantes dejaron ver cómo es su real personalidad y qué tanto conflicto podría generar su forma de ser al interior de la competencia con las demás celebridades.

Desde saber si han espiado a alguien, hasta conocer si culparían a otros de sus pilatunas fueron parte de las revelaciones que desvelaron los tres famosos y que ahora tanto sus compañeros como sus seguidores conocen sobre la manera en la que podrían jugar sus cartas dentro del reality.

A una semana de que La casa de los famosos Colombia abra sus puertas para recibir a los 22 participantes, la producción ha permitido ir conociendo a quienes harán parte de este reto de convivencia en confinamiento.

Una de las cosas que más preocupa cuando de compartir espacio se trata es si cada una de las personas será capaz o no de asumir sus responsabilidades, razón por la que les preguntaron si en alguna ocasión han hecho regañar a alguien más por su culpa.

Mediante la divertida dinámica de “baja un dedo si...”, Isabella, Miguel y Camilo sacaron a la luz pública su lado más oscuro y reservado hasta ahora. Cada uno se lanzó al agua a su estilo, pero de una u otra manera quedaron al descubierto.

A la primera pregunta fue: ¿Has roto algo y culpado a otro? Todos respondieron que sí, e incluso dejaron saber que lo hicieron en más de una ocasión, ya que Isabella mencionó no acordarse, pero que sí habían sido varias: “Sí muchas veces, pero son tantas que ya ni me acuerdo. Risas”.

Por su parte Miguel Melfi sorprendió al compartir que siempre ha tenido su coartada perfecta para esos casos: “Ciento por ciento. A mi hermano menor, obvio es mi excusa perfecta para quedar bien”.

Sin censura

Los famosos que ya están listos para entrar al reality que se estrenará el domingo 11 de febrero a las 8:00 de la noche y se emitirá en simultanea por la señal de ViX -donde los espectadores podrán seguir en vivo y en directo las 24 horas del día a los participantes-, comparten varias particularidades, entre ellas parece ser que la más común es tirar la piedra y esconder la mano, de acuerdo con sus anécdotas más pícaras.

La historia más fuerte corrió por cuenta del comediante Camilo Sánchez, a quien se conoce en el mundo digital como Culotauro, ya que relató un suceso algo fuerte: “Le lancé el betamax a mi hermana encima, se lo rompí en la cabeza y por como si no hubiera sido suficiente, la culpé a ella”.

Luego de estas confesiones, el nivel de maldad no se podía superar entre los participantes, sin embargo el cuestionario continúo dando paso al interrogante de si han escondido comida, esperando que otros no la encuentren, nuevamente los tres coincidieron en afirmar que si lo han hecho.

Aquí nuevamente la revelación más curiosa estuvo a cargo del humorista bogotano que se animó a contar que cuando joven sufrió de obesidad: “Era gordo y me gustaba mucho el molipollo, comparaba mucho y lo guardaba para mi solo”.

Mientras tanto Isabella se escudó en que vive sola, aunque no falta la visita que de una u otra manera le terminan encontrando su escondite. “Debo ser muy mala para eso, porque siempre existe el amigo que me encuentra las cosas y me las termina quitando”.

En cambio, en este punto Miguel afirmó que es él quien acostumbra a levantarse en la madrugada a tomar lo primero que encuentra en la nevera sin preguntar de quién es y toma sin dar explicaciones al siguiente día.

La risa se apoderó de los famosos mientras recordaban esos momentos que tenían en el baúl de los recuerdos, de donde dejaron salir una que otra de sus pilatunas.

El cantante panameño resultó ser el más animado y el que más anécdotas compartió. Si bien los tres aceptaron haber espiado a alguien, algo de lo que sus compañeros de casa deberían tener prevención, Melfi fue el que sufrió el momento más incómodo, pues: “Una vez me pasé la casa de un vecino a jugar y correr por todo su interior y de la nada llegué a una ventana desde donde lo vi haciendo el auto delicioso, no diré más”.

De esta forma quedó claro que estos concursantes dieron motivos para que sus compañeros y el público les sigan la pista dentro de la casa, ya que según lo confesado aquí podrían muchos problemas en la convivencia.