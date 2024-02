James Rodríguez y la estadística que lo “condena” tras sumar un nuevo título con São Paulo

James Rodríguez podría salir de São Paulo en el próximo mercado de pases - crédito AFP

En medio de dudas con respecto a su futuro, James David Rodríguez Rubio sumó un nuevo título a su palmarés. El volante, que llegó a São Paulo como uno de los refuerzos más importantes en la historia del club a mediados de 2023, se coronó campeón de la Supercopa de Brasil con el tricolor, ampliando aún más la lista de campeonatos que ha conseguido a sus 32 años de edad.

El cucuteño, que sabe lo que es vestir las camisetas de clubes como Porto, Real Madrid, Bayern Munich, Banfield, entre otros, hace parte de la nómina del club que venció a Palmeiras en el estadio de Belo Horizonte en la tarde del domingo 4 de febrero de 2024.

Tras haberse coronado campeón de la Copa de Brasil, el combinado donde milita el colombiano enfrentó al cuadro dirigido por Abel Ferreira en una final del fútbol brasileño y, luego de un entretenido partido, los ahora dirigidos por Thiago Carpini vencieron al Verdão con disparos desde el punto penal.

Lo particular del caso es que el futbolista de la Selección Colombia no disputó un solo minuto de la serie debido a que no estuvo dentro de los convocados. Sin embargo, esta situación no es nada nueva para el 10, que ya había vivido algo similar en medio de su periplo por el fútbol europeo.

Y es que, tras sumar la Supercopa de Brasil, James llegó a una cifra que no hablaría muy bien de su rendimiento en los partidos decisivos de los equipos de los que hace parte.

James no jugó en las finales de los últimos siete títulos que consiguió

El colombiano no actuó un solo minuto en las finales de los últimos ocho títulos que ha conseguido en su carrera profesional. Dicha estadística abarca los partidos decisivos de torneos tales como el Mundial de Clubes de 2016, pasando por la Champions League 2016-17, la Supercopa de Alemania 2017, así como la versión de 2018, la Copa de Alemania 2018-19, Supercopa de España 2020, Copa de Brasil 2023 y la Supercopa de Brasil 2024.

Las finales del Mundial de Clubes de 2016 y de la Champions League 2016-17 estuvieron marcadas por el paso de James por Real Madrid, donde Zinedine Zidane relevó al colombiano al banquillo a pocos días de que el francés asumiera como técnico del cuadro español. La situación entre el 10 y el exfutbolista europeo llegó a un punto tal que el entrenador no lo tuvo en cuenta para los partidos definitivos del equipo madrileño a nivel local ni a nivel internacional.

Tras la llegada de Zinedine Zidane a la dirección técnica del Real Madrid, el colombiano fue legado a la suplencia- crédito AFP

De igual forma, las finales que James no disputó en Alemania fueron una muestra del corto y fugaz paso del volante por Bayern Munich, donde a pesar de que dio muestras de su talento, diferencias con el técnico Niko Kovac además de situaciones extrafutbolísticas terminaron dando por finalizada la estadía del colombiano en el club.

Así mismo, es válido recalcar que la última final en la que James tuvo acción fue en la Supercopa UEFA 2016, partido en el que Real Madrid venció 3-2 a Sevilla y en el que el colombiano sustituyó a Mateo Kovacic en el complemento. La última final que el cucuteño fue inicialista fue el partido decisivo del Mundial de Clubes del 2014, en el que el cuadro merengue venció 2-0 a San Lorenzo en Marruecos.

Cabe resaltar que James tampoco tuvo minutos en la final de la Champions League 2015/16, en la cual Real Madrid venció a Atlético de Madrid en el estadio San Siro de Milán (Italia). Sin embargo, tras coronarse en la Supercopa de Brasil, el volante cucuteño, goleador del Mundial de Brasil de 2014, sumó su título 26 en su exitosa carrera deportiva.