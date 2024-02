Menores de edad en el norte de Bogotá fueron atracados con un arma cuando se desplazaban hacia su colegio

Imagen de referencia. - Colprensa.

La inquietud entre los padres de un colegio al norte de Bogotá crece ante la repetición de denuncias sobre niños que son víctimas de atracos en su camino hacia la institución educativa, de acuerdo con información obtenida por el periódico colombiano El Tiempo.

En el incidente más reciente, dos menores de 16 años fueron abordados por un individuo armado mientras caminaban hacia el colegio Italiano Leonardo Da Vinci. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los menores se dirigían a encontrarse con una compañera en el mismo sector para dirigirse juntos a clases.

El delincuente cruzó la carrera 19 con calle 127 y, amenazándolos con un arma de fuego, les robó dos teléfonos iPhone 14 a los menores. Además, obligó a los jóvenes a proporcionar las contraseñas para acceder a la información en los dispositivos.

En el video, se observa al ladrón haciendo que los menores caminen durante varios minutos mientras extrae la información necesaria de los teléfonos. A pesar de que varias personas transitan por la acera, nadie nota la conducta sospechosa. Los niños, amenazados previamente con un arma de fuego, no pueden pedir ayuda.

Tras el robo, el delincuente se dio a la fuga, pero continuó comunicándose con los allegados de los menores desde sus teléfonos, solicitando más información, como claves de Nequi o de portales bancarios.

Padres de familia en la zona afirman que este tipo de incidentes se ha vuelto común y que reconocen al mismo ladrón en cada ocasión, desplazándose en un taxi. Su modus operandi incluye pedir direcciones a los menores para luego amenazarlos con un revólver y despojarlos de sus pertenencias.

Concejal pidió un uso particular para las cámaras en Bogotá ante hechos de inseguridad

La inseguridad es uno de los factores que más genera preocupación entre las personas en Bogotá, lo que ha aumentado con dos hechos que han generado indignación y se han vuelto virales en redes sociales.

En el primero de ellos, un economista fue robado por hombres que se movilizaban en moto cuando conducía un vehículo de alta gama en la carrera Séptima con calle 85; mientras que el 22 de enero un empresario chino estuvo a punto de ser robado por dos falsos policías en la calle 91A con carrera 19.

En este último, el conductor del vehículo decidió arrollar a los criminales, mientras que uno de los ladrones disparó contra el vidrio blindado del automotor.

Por fuera del malestar general por la inseguridad en Bogotá, también se ha cuestionado la labor que cumplen gran parte de las cámaras en la ciudad, ya que estos hechos fueron difundidos en redes sociales a través de grabaciones particulares.

Sobre esto, en diálogo con Infobae Colombia, el concejal de Bogotá por la alianza Lara, Ángelo Schiavenato, afirmó que es necesario, y será uno de los proyectos que radicará, que en lugar de las cámaras de reconocimiento de placas LPR (por sus siglas en inglés) que están siendo instaladas, se utilicen las de fotomultas instaladas durante la alcaldía de Claudia López.

“Porque sí ponen las multas, pero por qué no están articuladas con la Policía Nacional para atrapar a los bandidos y sí tenemos que empezar a gastar un montón de plata en LPR para nada. Utilicemos las que están, las articulamos con las cámaras de fotomulta, pero no persigamos más a la persona que se pasó un kilómetro por hora, a la persona que pisó la cebra y es un conductor que va para su trabajo o a recoger a sus hijos, más bien utilicemos eso para atrapar criminales en Bogotá, para que ya no haya ni un bandido más”, declaró Schiavenato.

Ante la inoperancia que resaltó el Ángelo Schiavenato en Bogotá, aconsejó a los conductores a adquirir una cámara de tablero para poder registrar algún posible hurto y poder defenderse en caso de tener que acudir a la legítima defensa.

“Creo que sería muy bueno que los conductores adquirieran una dash cam, que son cámaras para captar accidentes, que va a ser un elemento material probatorio que puede aportar en un proceso penal. Yo tengo en todos mis carros, cuando pasó el tema de los ladrones que me atracaron a mí, utilice eso como elemento material probatorio, y así ellos dijeran “soy inocente”, como muy cínicamente hicieron, lo que yo hice fue poner el video donde se veían a ellos disparándome”

Por último, además de resaltar los problemas que hay con algunos factores de seguridad en Bogotá, el concejal invitó a la ciudadanía a recuperar la confianza en la justicia y denunciar cuando sean víctimas de algún hurto, para luego poder responsabilizar con argumentos a las autoridades si no capturan a los criminales.