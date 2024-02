“La mediocridad del Congreso se mide en polo polos”, concejal Sastoque arremetió contra el representante a la Cámara

Miguel Polo Polo compartió una foto con la cara del presidente Gustavo Petro y fue tendencia - crédito Jesús Aviles/Infobae

El concejal del Partido Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque lanzó duras críticas contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo. Desde su cuenta de TikTok, el cabildante capitalino aseguró que la mediocridad en el Congreso de la República se medía en “polo polos”.

“Es de esos días para decir que la mediocridad del Congreso se mide en polo polos y es que de verdad la idiotez y la bajeza de este tipo es insuperable cada día”, señaló el joven político.

Según sus argumentos, el representante de los afrodescendientes en Colombia no ha hecho nada como congresista, sino fanfarronear y cosas grotescas.

Polo Polo y su montaje de Petro: controversia en redes - crédito @ElJuliSastoque/X

“No ha hecho nada porque realmente no le ha dejado nada a este país. Díganme cuántas leyes, cuántos proyectos ha logrado, cuál ha sido la gestión por la ciudadanía que dice representar, cuál es su trabajo real como político. Ninguno”, señaló.

A propósito de la exitosa serie Griselda, protagonizada por la barranquillera Sofía Vergara y trasmitida en la plataforma Netflix, el cabildante verde lanzó cuestionamientos.

“Es salir con fanfarronerías y cosas grotescas en redes sociales, como esta joyita que hizo el día de hoy. Y es que, para ponerlos en contexto, en medio de la controversia que hay por la publicidad de Netflix de Griselda sobre un vehículo que pareciese que estuviese aspirando cocaína, se le ocurrió ponerle la foto del presidente de la República”, expresó.

Las valoraciones a la forma de hacer oposición del cartagenero por parte del bogotano no van enfocadas a que no la haga, sino a la forma en cómo la está ejecutando: “Tantas cosas, por Dios, que uno podría criticarle a este Gobierno del presidente de otra forma y este señor no le da, y eso que es congresista y tiene herramientas jurídicas y constitucionales: hacer debates de control político rigurosos, con criterio, denuncias serias con resultados, pero de eso tampoco tiene mucho por compartir”.

Finalmente, se puso como ejemplo, recordando que ambos tienen la misma edad, pero que, según él, su trabajo sí ha dado resultado en comparación con el de Miguel Polo Polo.

“Sin duda es una absoluta vergüenza. Y vean, yo tengo 27 años, la misma edad de este tipo, y yo ya me he elegido dos veces concejal, he dado resultados, he logrado cosas para la gente. Uno desde el Congreso podría ser muchas cosas maravillosas, pero lo único que él ha generado es: vergüenza”, concluyó.

ulián Rodríguez Sastoque criticó fervientemente a Miguel Polo Polo por su falta de contribuciones legislativas, destacando una marcada diferencia en su compromiso - crédito @eljulisastoque/TikTok

Polo Polo acusó el Gobierno Petro de estar detrás de demanda en su contra

El congresista Miguel Polo Polo se enfrenta a una controversia por supuestos cobros indebidos a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Una demanda, liderada por el abogado y activista Alí Bantú Ashanti, solicita al Consejo de Estado retirarle su investidura, basándose en un audio que lo implicaría en la solicitud de dinero a empleados para gastos operativos.

El político criticó esta acción, acusando al Gobierno y a sectores de izquierda de intentar dañar su reputación y desviar la atención de escándalos propios, utilizando la demanda como estrategia. Asimismo, le atribuyó la instrumentalización de Ashanti en su contra, negando las acusaciones y afirmando estar preparado para defenderse. A su vez, resaltó que ha respondido a la demanda y negado las acusaciones desde noviembre de 2023.

La ausencia de Polo Polo y testigos a una audiencia del Consejo de Estado ha generado críticas y especulaciones sobre influencia ante los miembros de su UTL. El representante sostiene que nunca ha solicitado dinero a sus colaboradores y que los ataques son infundados.