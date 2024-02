Cathy Juvinao dijo que a Petro le quedó grande la Presidencia y lo mandó a trabajar: “Dizque ruptura institucional”

La representante Cathy Juvinao desestimó la denuncia del presidente —sobre un supuesto plan orquestado en la Fiscalía General de la Nación para sacarlo del poder— señalando que no es otra cosa que “una declaración de ineptitud”, pues la Presidencia “les quedó grande” - crédito Lina Gasca/Colprensa/Presidencia de la República

El 2 de febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro advirtió que se está orquestando, desde la Fiscalía General de la Nación, un plan para sacarlo del poder y que Colombia está ante una ruptura institucional por cuenta de las investigaciones que, dijo el presidente, el ente acusador está adelanta en su contra. El 3 de febrero, replicó el mismo mensaje en francés e italiano.

Varios sectores de la oposición reaccionaron prendiendo las alarmas, pues advirtieron que el presidente, al incitar a movilizaciones sociales para apoyar su Gobierno, está haciendo un llamado a la violencia, Desde el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe Turbay señaló que el mensaje de Petro revela sus verdaderas intenciones: aferrarse al poder; desde Cambio Radical, el senador David Luna, más moderado, le pidió al presidente respetar las instituciones y dedicarse a gobernar.

El presidente Gustavo Petro cuestionó que la Fiscalía General de la Nación esté investigando presuntas irregularidades en su campaña, relacionadas con una donación que hizo Fecode a la Colombia Humana - crédito @petrogustavo/X

Este fue el mismo llamado que hizo la representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao (Alianza Verde) en varias publicaciones que le dedicó al presidente Petro.

En su primera publicación en X, la representante Juvinao desestimó la denuncia del presidente, señalando que no es otra cosa que “una declaración de ineptitud”, pues la Presidencia “les quedó grande”:

“Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande.”

La representante se despachó contra el presidente y el Gobierno señalando que "les quedó grande" la Presidencia y el país - crédito @CathyJuvinao/X

Durante la mañana del 3 de febrero de 2024, luego de que se conociera que la Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de 2022, y a Dagoberto Quiroga, el presidente Petro, citando una publicación de una cuenta de seguidores del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, insistió en que lo quiere sacar del Gobierno y que está haciendo pasar la donación que hizo Fecode a Colombia Humana, como un aporte a la campaña Petro Presidente de 2022, pues como los $500 millones que donó el sindicato de maestros violarían los topes de financiación, el presidente estaría obligado a abandonar su cargo, según lo establece la ley colombiana.

Presidente Petro le respondió a una cuenta falsa del fiscal Barbosa por imputación de cargos a Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga - crédito @petrogustavo/X @petrogustavo

La representante Juvinao, en su segunda publicación dedicada al presidente, que piensa que la publicación de Petro del 2 de febrero fue un “llamado a la insurrección”, aprovechó el descache del jefe de Estado para ironizar el asunto: “¿O sea que el llamado a la insurrección del presidente contra el Estado fue culpa de un trino falso, de una cuenta falsa? Ay no 🥺”.

La representante ironizó el descache del presidente con una cuenta falsa en X y lo mandó a trabajar - crédito @CathyJuvinao/X

En la última publicación que la congresista le dedicó a la cabeza del Ejecutivo, la representante fue taxativa: “Dejen de andar llamando a rupturas ridículas y pónganse a trabajar más bien, hombre. Qué vagancia tan berraca”.

Si bien el presidente no le contestó a la representante de la Alianza Verde, quiso salir al paso a su desatino, señalando a la directora de Semana como la verdadera cuenta en X, o vocera, del fiscal Barbosa: “¿Que nos enredamos en un perfil falso? Este es el verdadero por si tienen dudas.”

El presidente, luego de descacharse al pararle bolas a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, dijo que su vocera oficial es la directora de Semana - crédito @petrogustavo/X

En italiano y francés, así fue que el presidente quiso llamar la atención de la comunidad internacional

El 3 de febrero, además de enfrascarse contestándole a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, el presidente quiso llamar la atención de la comunidad internacional, sobre sus denuncias sobre la “ruptura institucional” que vive Colombia por cuenta de las actuaciones de la cabeza del ente acusador, y publicó el mismo mensaje que había emitido el 2 de febrero, pero en francés e italiano.

“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, se lee en la publicación que el presidente tradujo al francés e italiano.