Así fue la reacción de Westcol después de probar los frijoles que le preparó Aida Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano le preparó un plato típico a Westcol y compartió la reacción

Si de hablar de personalidades del entretenimiento que causen polémica y furor en las redes sociales se trata, Aida Victoria Merlano es una de las primeras que suena, pues desde que empezó a trabajar haciendo videos y fotos para el mundo digital ha estado en el radar de los colombianos.

Su contenido es de los que mayor interés despierta entre los internautas y cada vez tiene más seguidores que la acompañan en la plataforma de Instagram, ya que son muchas las personas que la admiran y quieren por su manera de hablar sobre diversos temas sin pelos en la lengua.

Es por esto que rápidamente lo que hace o comenta se vuelve viral en diferentes medios de comunicación y muchos la reconocen como una de las influenciadoras más queridas y controversiales de Colombia. De esta manera fue como recientemente se volvió tendencia un video en el que ella aparece cocinando unos frijoles para su actual pareja, el streamer Westcol.

De acuerdo con el clip, la joven se ve dentro de una cocina picando verduras y alistando diferentes ingredientes con los que le hará el almuerzo a su novio, ahí también aparece hablando sobre el camino que ha recorrido sentimentalmente para poder llegar al punto en el que está, pues para ella no había posibilidad de ser una mujer ama de casa.

Como es de conocimiento de sus seguidores, Aida Victoría se caracteriza por ser una mujer empoderada que refuerza el amor propio. Es una persona que trabaja por lo que quiere y muy pocas veces se ha visto entregada en el amor, tal como ella misma lo ha asegurado en varias oportunidades.

“Siempre dije que no iba a ser la mujer que se mete a la cocina o que iba a servir a un hombre, pero muchas veces uno habla desde su versión más rota y cuando llega el amor y nos repara nos damos cuenta de que no se trata puntualmente del otro”, dijo la influenciadora en su video publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, desde el amor que dice sentir por su actual relación decidió ponerse la camiseta y probarse en el papel que nunca o tal vez pocas veces ha intentado.

Según lo que se puede evidenciar y escuchar en la filmación, Aida quiso sorprender a Westcol con unos frijoles hechos por ella misma, pues ella asegura que en esta oportunidad estaría actuando bajo lo aprendido en su vida y el enamoramiento que tiene, por eso quiere dar su mejor versión.

“El amor es noble, no entiende de egos, no se envanece; pero ni es sufrido ni todo lo soporta. A todos nos han lastimado o mal pagado, pero no es eso lo que importa al final del día. Nos merezcan o no, merecemos la versión de nosotros que evoca el amor”, fueron las palabras que utilizó Merlano en el video.

Westcol reacciona a los frijoles que le hizo Aida Victoria Merlano

Finalmente, en el reel sale el influenciador dando su veredicto sobre la preparación que le hizo su pareja y, sin pensarlo dos veces, con un gesto y un par de palabras, dejó ver lo mucho que le gustó y lo bien que le quedó.

“¡Wow!, rompiste espantoso, bebé. Amor, de verdad están muy ricos. Qué hijueput*s frijoles, te lo juro, mi amor”, dijo el paisa apenas probó el plato.

Así fue la reacción de Westcol al almuerzo que le preparó Aída Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Por último, se logra ver que el plato constaba de carne, huevo, arroz y frijoles, un combo que le habría quedado bien preparado y con el que enamoró más a su compañero sentimental, incluso, se lo agradeció públicamente.

“Te amo muchísimo, mi amor. Gracias por ser tan especial conmigo y enseñarme tantas cosas”, fue el comentario que le puso Westcol a Aida Victoria Merlano en la publicación.