Andrés Forero lanzó vainazo contra Gustavo Petro por polémico mensaje: “Tienen delirios monárquicos”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, se fue de nuevo contra el gobierno de Gustavo Petro - crédito X

Varias personalidades de la oposición han lanzado fuertes mensajes contra el presidente de la República, Gustavo Petro, tras conocerse su invitación a la movilización ciudadana por lo que se denominó como una “ruptura institucional”.

Te puede interesar: Petro advirtió “toma mafiosa” de la Fiscalía y pidió una movilización: “No se puede tumbar un presidente progresista”

Andrés Forero, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, fue uno de los que se pronunció contra la propuesta del presidente Petro.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gustavo Petro sigue sin decir nada sobre la inhabilitación de María Corina Machado: “Un silencio cómplice y atronador”

El congresista utilizó sus redes sociales para lanzar vainazos al presidente Gustavo Petro, a quien señaló de tener “delirios monárquicos”.

A través de su cuenta de X (antiguo Twitter), Andrés Forero sugirió que Petro legitimó la violencia y los bloqueos durante el estallido social con el que los colombianos mostraron su inconformismo por las políticas del expresidente Iván Duque.

Te puede interesar: Andrés Forero habla de ayuda de Perú: “No puede manejar las relaciones diplomáticas como un activista”

Además, aseguró que el llamado del presidente Gustavo Petro a la movilización, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, está relacionado con el escándalo que rodea al hijo del alto mandatario, Nicolás Petro, que es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

“Trataron de tumbar a Duque legitimando la violencia callejera y los bloqueos. Hoy son gobierno y llaman a una confrontación civil porque se investigan los escándalos del hijo del presidente y de su círculo cercano. Tienen delirios monárquicos y olvidan que la ley es para todos”, escribió el representante a la Cámara.

El congresista le lanzó varias pullas al presidente Petro - crédito X

Ese no fue el único señalamiento que hizo el congresista en contra del presidente Petro. También aseguró que el objetivo de la movilización ciudadana que promueve es presionar a la Corte Suprema de Justicia para que se elija al nuevo fiscal en el momento que él lo deseé.

“Es muy preocupante que el presidente @petrogustavo presione a la Corte Suprema de Justicia con una movilización popular para que los magistrados elijan fiscal cuando él quiera”, escribió.

Así mismo, aseguró que teme una “nueva toma del Palacio de Justicia” y aunque la relacionó con los hechos que ocurrieron en Estados Unidos, es de recordar que muchas veces se ha usado ese término en contra del presidente recordando que él formó parte del M-19, que protagonizó el histórico hecho en Colombia.

“Ojalá la movilización que está promoviendo el presidente para presionar a la Corte Suprema de Justicia de cara a la elección de nuevo fiscal no termine en una nueva toma del Palacio de Justicia, similar a la que se vivió en el Congreso de Estados Unidos hace un par de años”, apuntó el congresista del Centro Democrático.

Otra política que cuestionó al alto mandatario es Catherine Juvinao, que en redes sociales ha sido tildada como “nueva activista de derecha”, y quien aseguró que la Presidencia le quedó grande a Petro.

“Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande”, escribió la congresista del Partido Alianza Verde en su cuenta de X.

El trino de la congresista contra el presidente de la República - crédito X

El mensaje del presidente Petro que tiene alterada a la oposición

Gustavo Petro usó sus redes sociales para asegurar que en Colombia hay una ruptura institucional, señalando las acciones que han adelantado distintas entidades como la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, en su contra.

“Lo que busca el fiscal general es un golpe de estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La constitución prohíbe que la fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales”, es uno de los apartes del mensaje de Petro.

Por ese motivo y en busca de que se “respete el mandato popular”, el alto mandatario recurrió a la figura de la movilización, que promovió en el pasado y los sigue haciendo aún como presidente de la República.

Petro le pidió a los colombianos que salgan a las calles, “sin ninguna violencia”, como una muestra de apoyo a su mandato y rechazo a las presuntas injusticias que se estarían cometiendo en el país.

“El presidente de la república le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares. Sin ninguna violencia alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia, tal como lo hicimos con el siniestro procurador Ordoñez y la Bogotá Humana”, escribió.